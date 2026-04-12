Los acueductos dependen de subsidios del Gobierno para reportar utilidades

Las corporaciones de acueductos en la República Dominicana, así como otras compañías vinculadas a la depuración de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación del agua tienen una alta dependencia de subsidios del Gobierno para poder cumplir con sus compromisos financieros.

Un informe publicado recientemente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) señala que, solo durante el 2024, estas empresas recibieron 17,811.35 millones de pesos por parte del Gobierno –un 8.5 % más que los 16,425.97 millones del 2023– para apoyar su operatividad, ingresos sin los cuales hubieran reportado un déficit de casi un 20 %.

En efecto, estas compañías solo generaron 13,865.56 millones de pesos en ingresos propios en 2024, fruto de la venta de bienes producidos por la empresa, prestaciones de servicios y otros ingresos extraordinarios, los cuales resultaron insuficientes para cubrir todos los gastos, costos, remuneraciones y aportes patronales, que totalizaron 16,586.32 millones de pesos.

Históricamente, las empresas del sector se han caracterizado por tener sus utilidades en negativo, lo que varió de manera significativa durante 2023 y 2024, cuando recibieran "subvenciones gubernamentales de carácter extraordinario", según refirió la ONE en la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE), realizada a partir de una muestra a 50 empresas formales de este segmento productivo

Sin estos subsidios, las compañías habrían cerrado en números rojos, con un déficit de 2,720.76 millones de pesos, un 2.56 % más que lo que habría tenido en el 2023, en el que se registra una diferencia de 2,652.74 millones cuando se excluyen los aportes gubernamentales.

Estas transferencias del Gobierno hicieron que el sector de suministro de agua registrara una rentabilidad de 47.6 % en el 2024, ya que los ingresos totales se incrementan en 31,676.91 millones de pesos en ese período.

Materiales, viáticos y remuneraciones

Los salarios y gastos asociados a viáticos y materiales de oficina concentran la mayor parte de los gastos de las corporaciones de acueductos y otras empresas vinculadas al sector.

En efecto, solo las remuneraciones y aportes patronales sumaron 5,723.68 millones de pesos en el 2024, 6.71 % más que los 5,366.53 destinados a este mismo concepto en el 2023.

Dentro de los costos y gastos de estas empresas –valorados en 10,862.64 millones en el 2024–, el 41.9 % lo concentró el componente "otros gastos", asociado a materiales, útiles de oficinas, viáticos y otros, valorado en 4,546.2 millones de pesos.

Producción De acuerdo al informe, el valor bruto de producción de estas empresas –que toma en cuenta la producción de origen industrial, de servicios, de comercios y de otras fuentes dentro del sector de suministro de agua– fue de 13,688.37 millones de pesos en 2024, para un aumento de 4.74 % con relación a los 13,069.37 millones de pesos que movilizó la producción en el año anterior. Esto se debió a que el consumo intermedio alcanzó los 8,730.41 millones de pesos, lo que reflejó un mayor uso de insumos en el proceso productivo, así como un alza en el valor agregado empresarial, que explica el aporte de las compañías en la generación de valor dentro de la economía, que alcanzó los 4,957.96 millones de pesos en el 2024.Visto por sector, el 79.27 % del valor bruto de la producción (10,851.34 millones de pesos) en el citado período lo generó el sector industrial, seguido del sector servicios con un 19.65 % (2,690.23 millones de pesos), así como otros segmentos productivos, que representaron apenas el 1.07 % (146.79 millones de pesos).