Voluntariado del Banco Popular siembra 6,000 plantas en la comunidad de Mezquino

Personas durante la siembra de árboles organizada por el Banco Popular. ( FUENTE EXTERNA )

El voluntariado del Banco Popular Dominicano, junto a periodistas, comunicadores y líderes digitales de la región norte, sembraron más de 6,000 plantas en la comunidad de Mezquino, en Los Montones Arriba, municipio de San José de las Matas, como parte del compromiso de la organización financiera con la sostenibilidad ambiental.

El proceso de siembra contó con el acompañamiento de técnicos de Plan Sierra, quienes guiaron a los participantes en cada etapa, desde la preparación del terreno hasta la correcta colocación de las plantas, promoviendo prácticas responsables de reforestación y fortaleciendo la comprensión sobre el impacto ambiental de estas acciones.

Es la primera jornada de reforestación que el Banco Popular lleva a cabo este 2026 y se realizó en un terreno de 107 tareas, ubicado en la subcuenca del río Bao, dentro de la microcuenca de Jánico, contribuyendo con ello a la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad de la región de La Sierra, considerada la cuenca hidrográfica más importante del país, con capacidad potencial para abastecer de agua potable a más de cinco millones de personas.

En su etapa adulta, los árboles sembrados podrán capturar 1,920 toneladas de dióxido de carbono (CO2), retener 720,000 kilogramos de suelo y tendrán la capacidad de almacenar 18,000,000 de litros de agua anualmente.

La actividad contó con cerca de 250 participantes, entre comunicadores, miembros de la comunidad digital invitados y del Voluntariado Popular y delegados de valores de la entidad financiera.

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Esta es la jornada número 87 que el Popular realiza desde el año 2000, con la cual supera los 15,000 voluntarios que han participado a lo largo de estos años.

La supervivencia de estas plantas sembradas se incrementa en un 80 % gracias al uso de un hidrogel que aumenta la retención de agua y la protección de la humedad. Este gel actúa como un reservorio hídrico para las raíces.

Según explicaron miembros del Plan Sierra, durante la jornada de reforestación se sembraron 31 especies de árboles y plantas, de las cuales 29 son nativas. Algunas de estas especies están incluidas en el Libro Rojo de especies amenazadas, por lo que estas acciones contribuyen a la recuperación y conservación de la biodiversidad nativa.

Sostenibilidad

En el marco de la jornada, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, José Mármol, subrayó que estas iniciativas se inscriben en la visión de sostenibilidad del banco, orientada a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Explicó que las jornadas de reforestación con los colaboradores del Voluntariado Popular "forman parte de lo que promovemos como institución: una economía de la bondad, en la que el progreso no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de construir confianza y bienestar colectivo. Porque cuando actuamos con propósito, cuando colaboramos y cuando aportamos al entorno, fortalecemos las bases de un desarrollo más humano, más inclusivo y verdaderamente sostenible".

En tanto, en representación del Plan Sierra, su vicepresidenta ejecutiva, Inmaculada Adames, agradeció el respaldo de la entidad bancaria a las jornadas de reforestación y consideró que estas son "grandes contribuciones a la mitigación de los efectos del cambio climático".

Las jornadas de reforestación del Popular se enmarcan en el compromiso de la entidad bancaria con el desarrollo sostenible del país, alineándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.