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Actividad manufacturera
Actividad manufacturera

El índice de actividad manufacturera sube en marzo y se ubica en 60.7

El ascenso del mes pasado fue impulsado por las cinco variables que componen el IMAM, según la Asociación de Industrias

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    El índice de actividad manufacturera sube en marzo y se ubica en 60.7
    Empleados en una industria dominicana. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 60.7 en marzo pasado, impulsado por las cinco variables que lo componen: volumen de ventas, producción, empleo, inventario de materias primas y plazo de entrega a suplidores.

    El mes pasado, el volumen de ventas en el IMAM fue 61.2, el de producción en 61.7 y la variable empleo ascendió a 60.6, de acuerdo con el índice que elabora la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

    • En tanto, las variables de inventario de materias primas y la de entrega a suplidores se ubicaron en 58.7. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

    El IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo, según explicó la AIRD a través de una nota de prensa.

    Sobre el IMAM

    Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

    El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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