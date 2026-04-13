El sector privado sugiere medidas al Gobierno para enfrentar crisis

Es el choque externo más importante para la economía dominicana desde la pandemia del COVID-19. Así calificó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) el impacto provocado por la crisis derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, una situación que debe ser enfrentada por el Gobierno, a sugerencia del gremio, con varias medidas: focalización de subsidios, reorientación de gastos y facilitar las inversiones privadas con menos burocracia.

Ante un escenario internacional que ya incide en el ámbito local en el precio de los combustibles y que pudiera elevar el costo de los alimentos y, por tanto, de la inflación, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, adelantó que el sector privado espera que, en la próxima reunión entre los diferentes sectores, el Gobierno presente medidas concretas para enfrentar la situación.

Sin embargo, Marranzini adelantó algunas de las acciones que el sector público puede implementar para sortear el actual choque, entre ellas la reducción en los retrasos de la permisología para el sector privado, lo que afirmó contribuiría a facilitar la inversión local y extranjera.

"Por ejemplo, con el tema de los subsidios, tenemos que buscar la forma de focalizarlo en la mejor medida. Estamos entrando en mitigar una crisis con el desgaste de dos crisis más (la del COVID-19 y la guerra rusa en Ucrania). Esas dos situaciones anteriores le han puesto mucha presión al gasto corriente. Hay que focalizar subsidios y reorientar gastos", planteó.

De igual forma, el dirigente empresarial recomendó equilibrar en el presupuesto del Estado la mitigación de los efectos inflacionarios con mantener el dinamismo económico, aunque reconoció la complejidad de esa acción.

"En ese equilibrio está la complejidad: cómo lograr un dinamismo económico cuando los costos de los combustibles nos afectan a todos: sector privado, ciudadanos y Gobierno. Obviamente hay más medidas, pero también hemos dicho que hay que cuidar que las medidas no queden de forma permanente porque se está en riesgo de aumentar en gasto corriente", declaró.

El titular del Conep llamó al Gobierno a eliminar los gastos innecesarios, afirmando que en la actual coyuntura está obligado a frenar o desaparecer todo lo que sea o parezca gasto superfluo, "porque si no lo hace, no va a generar la credibilidad necesaria para que las medidas que se deben de tomar sean creíbles".

No sacrificar la inversión

El vicepresidente ejecutivo del gremio empresarial, César Dargam, pidió al Gobierno no sacrificar en esta etapa la inversión pública, definiéndola como "un motor del desarrollo que está viviendo el país".

"Hay que preservar y mantener la estabilidad económica de la República Dominicana; en segundo lugar, mantener la estabilidad y la paz social del país y, en tercer lugar, amortiguar el impacto que puedan tener los precios, de manera focalizada y coyuntural", sugirió Dargam.

Dijo que desde el Conep se respalda el diálogo sobre la crisis entre los diferentes sectores, asegurando que la dimensión de la situación, más que confrontación, llama a algún tipo de coordinación.