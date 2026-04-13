El MICM y Unibe presentan congreso internacional para emprendedores

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, habla durante el lanzamiento del evento para emprendedores. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Universidad Iberoamericana (Unibe) lanzaron este lunes el Congreso Seminario Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina 15st Prodem 2026.

La convención se constituye como el principal foro de articulación entre el Estado, la academia y el sector privado para dinamizar el tejido productivo nacional bajo una visión de sostenibilidad y competitividad global.

Durante el acto protocolar de apertura, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, presentó una visión estratégica sobre el impacto determinante del emprendimiento en el desarrollo económico del país.

Impacto económico y social de las Mipymes

En su intervención, el funcionario reafirmó que el respaldo estatal es fundamental para potenciar la creación de empresas, destacando que las Mipymes constituyen la columna vertebral de la estabilidad social:

"Las Mipymes son el motor que sostiene el empleo, dinamiza la economía y construye desarrollo en todo el territorio nacional. Con más de 400 mil establecimientos y más de tres millones de empleados, que representan el 61.6 % del empleo y un aporte al PIB del 32 %, el emprendimiento debe consolidarse como una prioridad nacional por su impacto directo en la productividad", destacó Sanz Lovatón en una nota de prensa.

Conforme el documento, Odile Camilo, rectora de Unibe, destacó el compromiso de la institución con el emprendimiento y la innovación como motor de desarrollo, resaltando la alianza estratégica con el Ministerio de Industria y Comercio, en esta ocasión para fortalecer el ecosistema emprendedor regional durante el 15ST-Prodem.

La rectora resaltó los logros y avances de la alianza MICM-Unibe, en especial los resultados de los proyectos científicos ejecutados que impactan en la formulación de políticas públicas integrales para el crecimiento sostenible en la República Dominicana.

Acto seguido, Leandro Féliz-Matos, decano de innovación y desarrollo institucional de la universidad, realizó la presentación técnica del congreso, detallando el contexto del programa Prodem en América Latina y los ejes temáticos que guiarán esta edición, los cuales están centrados en la articulación de capacidades, la promoción de la innovación y el cumplimiento de objetivos estratégicos que eleven el perfil de la República Dominicana en la región.

Féliz-Matos destacó que durante los cuatro días del congreso estarán liderando las conferencias, paneles y workshops, destacados expertos de Europa, Estados Unidos, y América Latina.

Asimismo enfatizó la oportunidad de networking que se dará entre los participantes, y la opción de realizar dentro del evento la certificación de desarrollador/a del ecosistema de emprendimiento e innovación BID/Prodem.