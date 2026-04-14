Las exportaciones de zonas francas alcanzan US$2,085 millones en el primer trimestre de 2026

Solo el sector de dispositivos médicos logró exportaciones por US$721.5 millones. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de las zonas francas totalizaron 2,085.1 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 4.3 % –equivalente a un aumento absoluto de 86.2 millones de dólares–frente a los 1,998.9 millones de dólares registrados en igual período de 2025.

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) informó que este desempeño estuvo respaldado por un comportamiento favorable en marzo de 2026, cuando las exportaciones alcanzaron 841.2 millones de dólares.

Esta cifra mensual fue "la más alta registrada desde el establecimiento del sector en el país", aseguró la institución en una nota de prensa.

Lideran los dispositivos médicos

El director ejecutivo del CNZFE, Johannes Kelner, subrayó el avance trimestral del sector, destacando el desempeño de la actividad de dispositivos médicos, segmento que lideró las exportaciones con 721.5 millones de dólares, para un crecimiento de 9.3 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Asimismo, la manufactura de tabaco y los productos eléctricos registraron incrementos de 16.6 % y 17 %, respectivamente.

Otros sectores también mostraron resultados positivos, como los productos químicos, con un aumento de 16.9 %, y el calzado, que creció 6.6 %, consolidando la diversificación de la oferta exportable.

Kelner destacó que estos resultados reflejan la capacidad del sector para sostener su dinamismo en un contexto internacional marcado por la volatilidad, así como el fortalecimiento del clima de negocios en la República Dominicana.

El CNZFE indicó que el desempeño exportador continúa impulsando la competitividad y el posicionamiento de las zonas francas dominicanas en mercados internacionales.

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