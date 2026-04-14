Industrias optan por deuda en dólares por menor costo financiero

El sector industrial dominicano ha incrementado su endeudamiento en moneda extranjera, impulsado por tasas de interés más bajas en dólares frente a los préstamos en pesos, según se desprende del Informe sobre banca e industria nacional 2026 de la Superintendencia de Bancos.

El reporte indica que la tasa de interés promedio en moneda extranjera se situó en 7.1 % a diciembre de 2025, mientras que en moneda nacional alcanzó 12.3 %, lo que amplió la brecha entre ambas a 5.2 puntos porcentuales y elevó el atractivo del financiamiento en dólares para las empresas del sector.

Este diferencial se reflejó en la composición del crédito: la cartera en moneda extranjera creció 23.5 % interanual, en contraste con un aumento de apenas 1.5 % en los préstamos en pesos

Como resultado, la participación del financiamiento en dólares dentro del total de la cartera industrial aumentó de 30.9 % en 2024 a 36.0 % al cierre de 2025, consolidando una tendencia hacia una mayor exposición en moneda extranjera.

El informe atribuye este comportamiento a condiciones financieras más favorables, en un contexto de reducción de tasas de interés y mayor dinamismo de las exportaciones, lo que incrementa las necesidades de financiamiento de las empresas.

Crédito industrial crece 9.5 %

En términos generales, el crédito al sector industrial cerró 2025 con un saldo de 164,194 millones de pesos, tras crecer 9.5 % interanual, lo que lo posiciona como uno de los principales segmentos dentro de la cartera comercial del sistema financiero.

El sector mantiene una participación de 6.9 % en la cartera total y de 12.6 % dentro del crédito comercial, siendo el tercer segmento de mayor peso en este último renglón.

Pese al crecimiento del financiamiento, el informe señala que el sector se encuentra en una fase avanzada del ciclo crediticio, con algunos indicadores de riesgo mostrando cierto deterioro, aunque todavía en niveles relativamente favorables frente al promedio del sistema.

La morosidad se ubicó en 0.47 % a diciembre de 2025, ligeramente por encima del año anterior, mientras que el índice de incumplimiento aumentó a 1.6 %, evidenciando una tendencia al alza en el riesgo crediticio.

No obstante, la calidad de la cartera se mantiene sólida: el 94.3 % de los préstamos está clasificado en categorías de bajo riesgo (A y B).

35,393 préstamos para el sector industrial En su totalidad, el sector evidenció unos 35,393 préstamos en el sistema financiero en 2025, donde los mayores deudores reflejan el 80.2 % de la deuda total ante el 70.4 % de los menores.

Sin embargo, los préstamos atrasados de la actividad subieron de manera interanual a más de 40.2 %, pasando de 3,985 millones de pesos en 2024 a 5,589 millones en 2025.