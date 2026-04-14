Navieros y actores del sistema judicial impulsan acciones frente al polizonaje

El presidente de la ANRD, Jaak Rannik (cuarto de izq. a der.) encabezó el encuentro en el que se debatió el panel sobre el polizonaje en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) resaltó la importancia de fortalecer la respuesta institucional frente al polizonaje mediante una mayor articulación entre el sistema judicial, las autoridades y el sector privado, ante su incidencia en el comercio marítimo y en la percepción internacional de los puertos dominicanos.

El polizonaje es la práctica ilegal de ingresar o sacar personas de un país de forma clandestina en un barco (u otro medio de transporte) sin autorización ni documentación, con el objetivo de viajar oculto hacia un destino, delito sancionado por la ley 426-07.

Durante el panel "Polizonaje y seguridad jurídica: roles del sistema judicial y del sector privado en el comercio internacional y la posición país", celebrado la semana pasada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia una coordinación más efectiva que permita robustecer la respuesta frente a este fenómeno y sus efectos.

El presidente de la ANRD, Jaak Rannik, valoró el espacio como una oportunidad para abordar este desafío desde una perspectiva integral.

"El polizonaje no es únicamente un tema operativo. Es un tema de país. Las autoridades internacionales observan no solo la detección, sino también cómo se investiga y qué consecuencias tiene", afirmó.

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Respuesta coordinada

Rannik enfatizó que el abordaje de este fenómeno requiere una respuesta coordinada entre los distintos actores involucrados, orientada a fortalecer los procesos, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la confianza en el sistema.

En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar impulsando esfuerzos conjuntos que fortalezcan la institucionalidad y permitan una respuesta más efectiva frente a este delito.

En el panel participaron el subdirector de Entrenamiento de la Escuela de Capacitación del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), capitán de navío Joan Manuel Fabián Mora; el asesor de la ANRD y consultor en Derecho Marítimo, Ángel Ramos Brusiloff; y el vicepresidente de Operaciones de Hit Puerto Río Haina, Armando Rivas, quienes abordaron el tema desde perspectivas operativas, legales y de seguridad.

La actividad forma parte del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ANRD y diversas entidades del Estado, orientado a fortalecer la aplicación de la Ley 426-07, que Sanciona el Polizonaje en la República Dominicana.

Como próximo paso, se contempla la realización de una jornada de capacitación conjunta con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dirigida a fortalecer las capacidades técnicas en el abordaje de estos casos.

Rannik reafirmó el compromiso del gremio naviero de continuar apoyando los esfuerzos de fortalecimiento institucional, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades, sistema judicial y sector privado para enfrentar este desafío de manera efectiva.