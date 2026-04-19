Ratifican a Karel Castillo como presidente de Adoexpo y eligen a nuevo consejo directivo

El presidente de Adoexpo, Karel Castillo, durante la asamblea ordinaria en la que el gremio eligió a la nueva directiva. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) celebró su asamblea general ordinaria anual, en la que por unanimidad fue ratificado como presidente Karel Castillo para el período 2026–2028, junto a un nuevo consejo directivo que continuará liderando los esfuerzos del sector exportador nacional.

La elección, efectuada en el salón empresarial de la torre de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), fue realizada conforme a los estatutos institucionales.

Durante su intervención, Castillo agradeció la confianza y destacó que este nuevo período representa una oportunidad para seguir avanzando sobre una base sólida.

"Partimos de un sector que ha demostrado capacidad de adaptación y vocación de crecer y ahora nos toca dar el siguiente paso de fortalecer lo que hacemos y hacerlo mejor", expresó.

Castillo señaló que el objetivo es seguir consolidando un sector exportador más fuerte, diversificado y mejor preparado para competir en un entorno global cada vez más exigente.

La agenda En ese sentido, indicó que la agenda para el período 2026–2028 estará enfocada en abrir más oportunidades en mercados internacionales y acompañar a las empresas en el fortalecimiento de su oferta exportable. "Hoy ya no basta con exportar, tenemos que hacerlo con innovación, con valor agregado y con sostenibilidad", afirmó.La directiva enfocará sus esfuerzos en diversificar mercados, facilitar el comercio, fortalecer capacidades a través del Instituto Dominicano del Exportador (Idex) e impulsar una oferta exportable con mayor valor agregado, incluyendo los servicios modernos y creativos, promoviendo además una mayor participación de mipymes, mujeres y nuevos exportadores.

Consejo directivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/consejo-directivo-de-adoexpo-4305e732.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/consejo-directivo-de-adoexpo-4305e732.png Integrantes del nuevo consejo directivo de Adoexpo para el 2026-2028. (FUENTE EXTERNA)

El consejo directivo 2026–2028 quedó integrado, además de Castillo, por:

Manuel Singer , primer vicepresidente, de Termo Envases

, primer vicepresidente, de Termo Envases Roberto Bonetti, segundo vicepresidente, de Mercasid

Elsa Julia Brache, tercera vicepresidenta, de Pasteurizadora Rica

Roberto Jiménez, tesorero, del Banco de Reservas

Brian Paniagua, viceterosero, del Banco Lafise.

Asimismo, Robinson Bou, del Banco Popular Dominicano, asumió como secretario general, mientras que Osvaldo Oller Bolaños, de Domicem, fue elegido vicesecretario general.

Completan el equipo de directores Álvaro Sousa, de Diesco Industrial; Carlos Fernández, de Plastifar; Edgar del Toro, del Banco Caribe; Erik Alma, de HIT Puerto Río Haina y Fernando de la Vega, de Metaldom.

También integran el consejo Gisselle Valera, de Barrick Pueblo Viejo; Lauramarie Cornelio, de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom); Luis Álvarez, de la Cervecería Nacional Dominicana; Miguel Roig, de Roig Agro-Cacao; Raúl Peralta, de Constanza Agroindustrial; Rafael Arquímedes Cabrera, del Grupo Bocel y Roberto Muñiz, de DP World Dominicana.

El órgano directivo incluye además a Luis Concepción, pasado presidente de Adoexpo, junto a los asesores Ricardo Koenig, de Maprica; Sadala Khoury, de Khoury Industrial; José Mella, de Travelnet; Lovar Medina, de Transtar; y Pedro Esteva, de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe).

En tanto, Roselyn Amaro Bergés continuará como vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, garantizando la continuidad de la gestión institucional.

Adoexpo se prepara además para conmemorar el 40 aniversario de los premios a la Excelencia Exportadora y acercarse a sus 55 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector exportador dominicano.