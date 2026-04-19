La industria dominicana se impone ante la crisis global

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se situó en 60.7 puntos en marzo de 2026, superando el umbral de los 50 puntos y evidenciando una expansión de la actividad industrial.

El resultado representa un aumento de 8.8 puntos en comparación con febrero y confirma la tendencia de recuperación observada durante el primer trimestre del año, tras la contracción registrada al cierre de 2025.

El MICM indicó que el desempeño del indicador refleja la resiliencia de la economía dominicana, así como la efectividad de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la industria local y el diálogo permanente entre los sectores público y privado en un contexto internacional complejo tras la guerra del Golfo Pérsico.

Variables del IMAM

El IMAM, elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), está compuesto por cinco variables:

Volumen de producción

Volumen de ventas

Empleo

Inventario de materias primas

Plazo de entregas de suplidores.

Las variables con mayor incidencia en el resultado de marzo fueron el volumen de producción, que se ubicó en 61.7 puntos (aumentó 12.0 puntos), y el volumen de ventas, que alcanzó 61.2 puntos (aumentó 5.4 puntos).

También registraron incrementos el empleo, que se situó en 60.6 puntos (aumentó 8.7 puntos); el inventario de materias primas, en 58.7 puntos (aumentó 8.7 puntos); y el plazo de entregas de suplidores, en 58.7 puntos (aumentó 9.7 puntos).

Empleos y exportaciones

El MICM destacó, además, que la manufactura local registró 153,144 empleos formales al cierre de marzo de 2026, para una variación interanual positiva de 0.5 %. Los subsectores con mayor nivel de empleo fueron plásticos, azúcar y productos farmacéuticos.

Mientras que en términos fiscales, el sector aportó 15,045.9 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 14.5 %.

Asimismo, las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional aumentaron 20.9 % interanual durante el primer trimestre de 2026, con Haití, Estados Unidos y Puerto Rico como principales destinos.