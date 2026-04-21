Líderes empresariales firman acuerdo para expandir la Conducta Empresarial Responsable en el país
El acuerdo busca articular recursos para que las empresas dominicanas adopten modelos de negocio alineados con la ética
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) suscribieron un memorándum de entendimiento para promover la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER) y ampliar su alcance en el ecosistema empresarial dominicano.
La alianza busca articular las capacidades técnicas, redes y recursos de ambas instituciones para elevar los estándares del sector privado, fortaleciendo una cultura empresarial basada en la integridad, la ética y la mejora continua.
En materia de fortalecimiento de la Plataforma CER, Ecored aportará guías, manuales, herramientas técnicas, modelos de políticas y procedimientos, así como su red de aliados nacionales e internacionales. El Conep integrará dichos recursos en la plataforma con el reconocimiento institucional correspondiente y facilitará la participación de empresas y gremios asociados.
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En el área de formación y desarrollo de capacidades, ambas organizaciones desarrollarán conjuntamente programas dirigidos a empresas en materias como cumplimiento normativo, ética empresarial, prevención de riesgos, debida diligencia, sostenibilidad y derechos humanos empresariales.
Objetivos y beneficios de la Plataforma CER
En diálogo multisectorial y posicionamiento, las partes promoverán espacios que involucren al sector privado, la sociedad civil, la academia y organismos internacionales en torno a la agenda de conducta empresarial responsable, además de identificar y difundir casos de éxito y buenas prácticas del empresariado dominicano.
CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.
Por su parte, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, indicó: "Esta alianza nace de una convicción compartida: que el sector privado tiene un rol protagónico en la construcción de un país más ético, transparente y sostenible".
Mientras que la presidenta de Ecored, Christy Luciano, destacó que este pacto entre gremios refuerza el compromiso de impulsar una auténtica y creíble sostenibilidad desde la Conducta Empresarial Responsable.
"No se trata solo de qué hacemos como empresas, sino de cómo lo hacemos: con ética, transparencia y respeto por las personas, el entorno y las reglas del mercado, elevando los estándares del sector y fortaleciendo la confianza necesaria para un desarrollo económico sostenible", sostuvo.
Ecored desempeñará un rol técnico articulador, aportando herramientas, conocimientos, buenas prácticas y estándares al servicio de las empresas para avanzar de manera conjunta hacia modelos de negocio más éticos, competitivos y alineados con el desarrollo sostenible del país
El Conep asumió la conducta empresarial responsable como eje estratégico institucional desde su Décima Convención Empresarial, y que la Plataforma CER fue creada como espacio multisectorial para la promoción de programas de integridad y transparencia alineados con estándares internacionales.