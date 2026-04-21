Líderes empresariales firman acuerdo para expandir la Conducta Empresarial Responsable en el país

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) suscribieron un memorándum de entendimiento para promover la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER) y ampliar su alcance en el ecosistema empresarial dominicano.

La alianza busca articular las capacidades técnicas, redes y recursos de ambas instituciones para elevar los estándares del sector privado, fortaleciendo una cultura empresarial basada en la integridad, la ética y la mejora continua.

En materia de fortalecimiento de la Plataforma CER, Ecored aportará guías, manuales, herramientas técnicas, modelos de políticas y procedimientos, así como su red de aliados nacionales e internacionales. El Conep integrará dichos recursos en la plataforma con el reconocimiento institucional correspondiente y facilitará la participación de empresas y gremios asociados.

En el área de formación y desarrollo de capacidades, ambas organizaciones desarrollarán conjuntamente programas dirigidos a empresas en materias como cumplimiento normativo, ética empresarial, prevención de riesgos, debida diligencia, sostenibilidad y derechos humanos empresariales.

Objetivos y beneficios de la Plataforma CER

En diálogo multisectorial y posicionamiento, las partes promoverán espacios que involucren al sector privado, la sociedad civil, la academia y organismos internacionales en torno a la agenda de conducta empresarial responsable, además de identificar y difundir casos de éxito y buenas prácticas del empresariado dominicano.

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

Por su parte, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, indicó: "Esta alianza nace de una convicción compartida: que el sector privado tiene un rol protagónico en la construcción de un país más ético, transparente y sostenible".

Mientras que la presidenta de Ecored, Christy Luciano, destacó que este pacto entre gremios refuerza el compromiso de impulsar una auténtica y creíble sostenibilidad desde la Conducta Empresarial Responsable.

"No se trata solo de qué hacemos como empresas, sino de cómo lo hacemos: con ética, transparencia y respeto por las personas, el entorno y las reglas del mercado, elevando los estándares del sector y fortaleciendo la confianza necesaria para un desarrollo económico sostenible", sostuvo.

Ecored desempeñará un rol técnico articulador, aportando herramientas, conocimientos, buenas prácticas y estándares al servicio de las empresas para avanzar de manera conjunta hacia modelos de negocio más éticos, competitivos y alineados con el desarrollo sostenible del país

El Conep asumió la conducta empresarial responsable como eje estratégico institucional desde su Décima Convención Empresarial, y que la Plataforma CER fue creada como espacio multisectorial para la promoción de programas de integridad y transparencia alineados con estándares internacionales.