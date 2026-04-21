El reembolso de aranceles aún está fuera de la mesa del diálogo entre EE. UU. y RD

Puerto HIT Haina, una de las principales terminales marítimas desde donde entra y sale mercancía desde los Estados Unidos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

En momentos en los que Estados Unidos alista la primera fase para la devolución de los aranceles impuestos ilegalmente por el presidente Donald Trump, el Gobierno dominicano sigue sin poner el tema sobre la mesa con sus pares estadounidenses.

"Este tema aún no forma parte de las conversaciones entre gobiernos. Hasta el momento, el enfoque de las gestiones dominicanas se han centrado en la negociación de un acuerdo marco de comercio recíproco que brinde previsibilidad y estabilidad a los sectores productivos y exportadores", precisó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) al ser consultado.

La institución explicó que es a las empresas privadas que les corresponde gestionar cualquier reclamación a través de los mecanismos legales disponibles en los Estados Unidos para asegurar la devolución de los aranceles que les han cobrado, cifra que, hasta diciembre del 2025, alcanzaba los 440.4 millones de dólares.

"En ese sentido, las autoridades dominicanas no tienen incidencia en dichas decisiones, aunque reiteran su disposición de orientar a los exportadores que así lo requieran", matizó.

¿Cómo se solicita la devolución? La primera fase para el reembolso, anunciada ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés), permitirá a todo agente aduanero e importador registrado (IOR), sin distinción de país, presentar una declaración de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE) para agilizar el trámite. Una vez validada y aprobada esta declaración, los importadores y agentes deberán esperar un plazo de entre 60 y 90 días para recibir la devolución de los fondos.

Siguen las conversaciones

El ministerio aseveró que las crecientes tensiones geopolíticas derivadas de la guerra del Golfo Pérsico "no ha detenido" el diálogo entre las autoridades dominicanas y estadounidenses para negociar la tasa arancelaria del 10 % que el país sigue pagando al gigante norteamericano.

Antes de que la Corte Suprema anulara los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (Ieepa), tanto Estados Unidos como la República Dominicana avanzaban en una negociación de aranceles similares a Guatemala y El Salvador, países que alcanzaron una tasa cero de aranceles bajo ciertas condiciones.

De acuerdo al MICM, las conversaciones en torno a una negociación han continuado desarrollándose bajo los parámetros acordados entre las partes, aunque evitaron otorgar detalles específicos sobre las modalidades discutidas hasta el momento, alegando compromisos de confidencialidad.

Reiteró que se han sostenido más de 22 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas con las contrapartes estadounidenses y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) desde la entrada en vigor de los aranceles el 2 de abril del 2025.

"El Gobierno mantiene la conversación activa con los interlocutores válidos de la administración estadounidense en materia de comercio, de forma paralela a los esfuerzos nacionales orientados a preservar la estabilidad y el crecimiento económico con la menor inflación posible, frente a los efectos derivados de la situación internacional y la crisis de hidrocarburos", agregó.

Recordó que, en ese contexto, el Gobierno ha fomentado el diálogo político a nivel interno mientras implementa subsidios para la producción nacional y al consumo, con mayor impacto en los ciudadanos y los costos empresariales.

"La República Dominicana se mantiene enfocada en alcanzar un acuerdo que responda a las particularidades de su relación bilateral con los Estados Unidos, conforme a nuestros intereses estratégicos", concluyó el MICM.