Destacan rol estratégico del polo industrial de Haina en juramentación de nueva directiva

Juan Tomás Díaz asume la presidencia de AIEHaina y Región Sur. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI )

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur) juramentó este martes a su nueva directiva para el periodo 2026-2028, la cual será presidida por Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleum.

Durante el acto, celebrado en la Torre Empresarial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó el rol estratégico del ecosistema industrial de Haina-Nigua en la economía nacional.

"Gran parte de la carga que entra al país se administra, transforma y comercializa en Haina, que además representa cerca del 70 % de lo que se consume en Haití. Esto demuestra que la industria en Haina no solo es clave para la economía dominicana, sino estratégica para el futuro de la isla", afirmó.

Por su parte, el presidente entrante, Juan Tomás Díaz, presentó los resultados de la actualización del estudio "AIEHaina: Una Apuesta al Futuro Nacional", el cual posiciona al Distrito Industrial Haina–Nigua (DIHN) como uno de los principales polos industriales de la República Dominicana.

Destacó que las empresas de Haina reafirman su peso en la economía, al concentrar el 64 % de los aportes de sus miembros y más del 60 % de la base fiscal de San Cristóbal. El Distrito Industrial Haina–Nigua agrupa unos 3,040 contribuyentes activos ante la DGII.

El impacto también se refleja en el empleo, con más de 56,595 trabajadores cotizantes en la TSS. Los salarios reportados superan los 1,906 millones de pesos, con un promedio de 33,688 pesos, un 11 % por encima del salario mínimo más alto.

En materia económica, el distrito Haina–Nigua genera más de 250,000 millones en ventas, 60,000 millones de pesos en exportaciones y cerca de 67,000 millones de pesos en valor agregado, consolidándose como un eje clave del comercio exterior del país.

Entre los principales objetivos de AIEHaina, destacó la integración del sur del país a la dinámica industrial, promoviendo su incorporación activa dentro de la asociación.

Cuerpo de bomberos industrial Díaz anunció la construcción del primer Cuerpo de Bomberos Industrial del país, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en las zonas industriales.

Metas sociales

La entidad también subrayó su meta de convertirse en el primer enclave industrial en cumplir al 100 % con la Ley No. 5-13 sobre discapacidad, garantizando inclusión y accesibilidad en todos sus espacios. Se propone además ser la primera provincia en reducir a cero los embarazos en adolescentes dentro de las escuelas públicas, mediante programas de concienciación y prevención.

Asimismo resaltó su compromiso con el medio ambiente, impulsando una contribución significativa a través de la siembra de un millón de árboles, como parte de sus acciones para la sostenibilidad y la mitigación del impacto ambiental.

También adelantó que las empresas miembros proyectan un ciclo de inversión significativo para el período 2025-27 con compromisos que ya superan más de 500 millones de pesos.

Durante su discurso, Tomás Díaz agradeció a su esposa Paola Rainieri por su paciencia y amor en todo su trayecto profesional, así como a sus suegros, Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri, quienes dijo, les han servido de inspiración. También asistió Francesca Rainieri, presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-21-at-71905-pm-46e59c49.jpeg De izquierda a derecha,Haydée Kuret de Rainieri,Frank Rainieri, Carolina Mejía y Charlie Mariotti. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI)

Miembros de la directiva

La directiva estará acompañada por Osvaldo González, de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, como primer vicepresidente, y Ruddy Abreu, de Flexopack, como segundo vicepresidente. El cargo de tesorero será ocupado por Riccardo Seravalle, de PIISA; mientras que Mirla Paulino, de HIT Puerto Río Haina, asumirá la función de secretaria.

Asimismo, Osvaldo Oller, de VMO Concretos, fungirá como vicetesorero, y Jaime Licairac, de la Zona Franca de Nigua, como vicesecretario.

El consejo directivo también estará integrado por los directores Jaime Marranzini, de Multiquímica; Rodolfo Paliza, de Pisos Palca; José Luis Thomas, de Font Gamundi; Richard Sergio Arostegui, de Farco; José Díaz, de Laboratorios Magnachem; y Viriato Sánchez, de Refidomsa.

Como asesores figuran Wanda Almánzar, de Deinsa; Luis Mauricio Bogaert, de Caribe Trans; y Gerardo Simón, de Refidomsa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-21-at-71859-pm-1-d852ab08.jpeg Momento en que juramentan a todos los miembros de la junta directiva 2026-28 AIEHaina y Región Sur. (DIARIO LIBRE /SAMIL MATEO DOMINICI)

Al acto de juramentación asistieron Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); César Dargam, vicepresidente del Conep; Rafael Cruz, director de Proindustria; Eddy Olivares, ministro de Trabajo; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Osvaldo Rodríguez, alcalde del municipio Bajos de Haina; Gustavo Lara, senador de San Cristóbal; Jorge Ortiz Carela, alcalde del municipio de San Gregorio de Nigua.

Además, asistió Pablo Ulloa, defensor de Pueblo; Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración; Nelson Arroyo, director de Aduanas; general Orlando Jerez Espaillat, director general del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom); Charlie Mariotti; entre otros.

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