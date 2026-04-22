República Dominicana será sede del primer Foro Económico Alemán del Caribe

De izquierda a derecha: Moritz Jacobshagen, jefe adjunto de la Embajada de Alemania; la embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen; Eileen Jiménez Cantisano, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana; y Frauke Pfaff, directora ejecutiva en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana, en el lanzamiento de la primera Semana Alemana en República Dominicana el 21 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, señaló que las empresas de su país muestran un creciente interés en el país como destino de inversión, comercio y hub económico del Caribe.

Para la diplomática, esto queda evidenciado en que la nación acogerá el primer Foro Económico Alemán del Lateinamerika Verein (LAV) en el Caribe. La Asociación Empresarial Alemana para América Latina es una de las redes empresariales más importantes que conectan a empresas alemanas con los mercados latinoamericanos.

Como otro hito en las relaciones bilaterales, esta conferencia se desarrollará en el marco de la primera Semana Alemana, un evento que busca fortalecer los lazos económicos, políticos y culturales, así como posicionar al país como un destino estratégico en el Caribe.

La iniciativa, que se celebrará del 18 al 22 de mayo de 2026, reunirá a altos representantes del sector empresarial alemán, instituciones financieras y autoridades públicas, en un contexto marcado por el dinamismo de las relaciones bilaterales y el aumento sostenido de las inversiones.

Durante el acto de lanzamiento, Friedrichsen destacó que la República Dominicana se consolida como un punto clave para la inversión extranjera, especialmente en sectores como zonas francas, donde Alemania ya figura como el segundo mayor inversionista internacional.

Reiteró que, en la última década, las inversiones alemanas en el país se han multiplicado significativamente, lo que refleja la confianza del empresariado en el potencial económico local.

Primer Foro Económico Alemán para América Latina

La Semana Alemana servirá como una plataforma para canalizar ese interés creciente, con una agenda que incluye encuentros empresariales, reuniones de alto nivel y visitas a proyectos productivos, tanto en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros.

El eje central del evento será el Primer Foro Económico Alemán para América Latina en la República Dominicana, previsto para el 19 de mayo, donde empresas, inversionistas y tomadores de decisiones explorarán nuevas oportunidades de negocio y cooperación regional.

Asimismo, se espera la participación de importantes entidades alemanas como KfW y DEG, así como de organismos especializados en desarrollo económico, lo que refuerza el carácter estratégico del encuentro.

Organizada por la Embajada de Alemania, la Cámara de Comercio Dominico-Alemana, el Lateinamerika Verein y aliados institucionales dominicanos, la Semana Alemana busca reafirmar los estrechos vínculos entre Alemania, la República Dominicana y América Latina en los ámbitos económico, político y cultural.

Con esta iniciativa, ambos países apuestan por profundizar una relación económica en expansión, impulsada por la estabilidad, la ubicación estratégica y el clima de negocios que ofrece la República Dominicana.

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