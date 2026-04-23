Ligia Bonetti advierte sobre las brechas de la República Dominicana y llama a actuar

Contrario a las zonas francas y al turismo, que recibieron leyes de incentivos fiscales que permitieron su desarrollo, la industria nacional cuenta con una normativa que otorga beneficios similares, pero que no han podido ser aprovechados por las pequeñas y medianas empresas del sector, debido a los umbrales de rentabilidad exigidos.

Durante un discurso en el cual aprovechó para hablar de las carencias, los retos y la falta de planificación que por décadas ha enfrentado la República Dominicana, la presidenta del Grupo SID, Ligia Bonetti, hizo una serie de advertencias a la clase dirigente sobre las reformas requeridas en temas como educación, tecnología y energía, si se pretende que el país se beneficie de las acciones de relocalización de la manufactura global, conocido como nearshoring.

Bonetti, quien llamó a identificar con honestidad y sentido de país dónde deben concentrarse los esfuerzos en los próximos 24 meses, manifestó que el nearshoring no puede seguir siendo una conversación dispersa.

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"Existe una oportunidad real de posicionar a República Dominicana como una alternativa estratégica en la relocalización de la manufactura global, pero eso requiere articulación: una coordinación efectiva entre sectores, con metas claras de seguimiento y una narrativa país coherente, que conecte inversión, competitividad y confianza", declaró.

Capacitar talento

Al participar como conferencista en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), la industrial dejó claro lo que necesita el país para aprovechar la relocalización de la manufactura: talento capacitado.

"No habrá nearshoring que nos salve si no contamos con el talento capaz de operar la manufactura avanzada que el mundo requiere. Necesitamos talento técnico, bilingüe y certificado. Y esto implica repensar cómo formamos a la gente, no desde la oferta, sino desde la demanda. En lugar de transformar currículos completos, podemos impulsar certificaciones de actores globales como Google o Microsoft. Impulsar la alfabetización digital" Ligia Bonetti Presidenta del Grupo SID “

Al dictar la conferencia "Tres brechas, una ventana: Lo que la República Dominicana debe hacer para que el nearshoring nos elija", el tema educativo fue uno de los retos señalados por la empresaria, agregando que el país está ante una brecha de velocidad, puntualizando que "un sistema educativo que no puede adaptarse al ritmo del mundo que pretende servir termina formando talento para la economía del ayer, no para la economía del mañana".

Innovación y competitividad

Las otras dos brechas citadas por la Bonetti fueron la de innovación, la cual vinculó a la tecnología, y la competitividad, esta última asociada a la energía eléctrica.

La presidente de Grupo SID calificó la primera brecha no solo de tecnología, sino de credibilidad.

"Mientras el mundo acelera su transformación tecnológica, en la República Dominicana enfrentamos un retroceso sostenido en indicadores clave de innovación. Hoy ocupamos el puesto 97 de 133, en el índice global de innovación y el 13 de 20 en nuestra región. No estamos estancados, estamos perdiendo terreno en pilares críticos como la sofisticación empresarial y la producción de conocimiento", criticó.

Aunque dijo que aunque el país cuenta desde 2021 con una Política Nacional de Innovación 2030, consideró que sin una hoja de ruta clara, con metas medibles, responsables definidos y mecanismos de seguimiento, es solo una aspiración.

Sobre la segunda brecha, la empresaria puntualizó que el tema energético es uno de los principales obstáculos para la competitividad dominicana.

"No solo por el costo, sino por algo más profundo: la confiabilidad, la estabilidad y la capacidad de planificar. Cuando una empresa planea invertir la energía no es una variable más, muchas veces es la que define si el proyecto ocurre o no y, en muchos casos, esa variable está jugando en contra de República Dominicana", denunció.

Incentivos fiscales

El citado escenario fue aprovechado por la representante industrial para criticar el poco acceso que tienen las pequeñas y medianas empresas manufactureras dominicanas para acceder a los beneficios que otorga la Ley 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial.

"Requiere (la ley) umbrales de rentabilidad que pocas empresas alcanzan y en la práctica son muy pocas las que realmente la utilizan. No llega a la vara de lo que la manufactura local necesita para competir. No permite que pequeñas y medianas empresas logren insertarse en ella y, sin embargo, a pesar de esto, la manufactura local está exportando", resaltó Ligia Bonetti.