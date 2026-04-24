RD exporta cigarros hechos a mano a 148 países; EE. UU. se mantiene como el principal socio

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, informó que la industria tabacalera fabrica más de 196 millones de cigarros a mano cada año, la mayoría de los cuales son exportados a 148 países, donde los Estados Unidos es el principal socio comercial.

Participación y liderazgo de República Dominicana en la industria tabacalera

Señaló que la nación ocupa el segundo lugar en este renglón a nivel global, sólo superado por Nicaragua, al participar en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en New Orleans.

Indicó que actualmente el país mantiene el liderazgo mundial en elaboración y exportación de cigarros premium, según estadísticas recientes del sector.

"Es la primera vez que Intabaco participa como invitado en este importante evento internacional que es un espacio clave para el intercambio comercial, promoción, innovación y posicionamiento del tabaco dominicano ante 250 expositores internacionales y más de 5,000 visitantes", expresó el funcionario.

Variedad y calidad de los cigarros premium dominicanos

Hernández Guzmán resaltó que los cigarros premium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina.

Expresó que República Dominicana cultiva varios tipos de tabacos premium como son Olor Dominicano, Piloto Cubano, San Vicente, Havanensis, Criollos Locales e Introducidos, Intabaco T-13 y otros, con los que se elaboran decenas de variedades de cigarros.

Las principales empresas fabricantes de este producto son Tabacalera Fuente, Tabadom Holding (Davidoff), General Cigar Dominicana, La Aurora, La Flor Dominicana, Tabacalera de García, Casa Carrillo, Tabacalera Palma, Quesada Cigars, De los Reyes Cigars, PDR Cigars, Arnold André, El Artista y otras.

Dijo que numerosas tabacaleras dominicanas expusieron sus productos y servicios en atractivos stands que fueron visitados por miles de personas en el Centro de Convenciones y durante la Noche de Cigarros Dominicanos realizada por Procigar.

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