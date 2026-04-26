Importaciones de sake se disparan en RD durante primer trimestre de 2026

Botellas de sake tradicional en un restaurante. En RD, son los asiáticos quienes demandan más esta bebida, de origen japonés. ( FUENTE EXTERNA )

Las importaciones de sake en la República Dominicana se han disparado durante el primer trimestre de este año, de acuerdo a los boletines de bebidas alcohólicas y cigarrillos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La entidad reportó que la importación de esta bebida de origen japonés pasó de 2,255.94 litros en enero del 2026 a 3,376.62 en febrero, reflejando 12,558.60 en marzo del año en curso.

Aunque la DGA no destaca las razones del aumento, el crecimiento ocurre en un contexto de mayor interés por la gastronomía asiática en el país con presencia en restaurantes, así como una mayor demanda de bebidas internacionales.

El sake nihonshu, como popularmente se conoce en Japón, es una bebida nativa de ese país que posee hasta un 15 % de alcohol aproximadamente, hecha a base de arroz fermentado, agua, levadura y hongo koji.

Se toma frío o caliente y se encuentra disponible en tiendas de licores, supermercados o restaurantes japoneses.

La portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), Circe Almánzar, señala que el aumento de las importaciones responde a un mercado de nicho y no representa una competencia relevante para la industria local de bebidas alcohólicas.

Almánzar explica que el volumen importado de esa bebida japonesa equivale apenas al 0.2 % del mercado del ron, por lo que su impacto es mínimo dentro del consumo nacional.

"Es un 500 %, de casi 1,000 litros a 10,000 litros. Porcentualmente es mucho, pero en volumen sigue siendo pequeño", señala.

La empresaria sostiene que ese comportamiento podría responder a una importación puntual destinada a cubrir la demanda de todo un año, algún evento específico o el abastecimiento de restaurantes especializados.

"El sake es una bebida muy de nicho. Generalmente se consume en restaurantes japoneses o en actividades vinculadas a esa cultura", expresa.

No obstante, considera importante monitorear las tendencias internacionales de consumo, debido a que muchas bebidas ganan espacio impulsadas por factores aspiracionales y modas globales.

Cita como ejemplo el caso del tequila, cuyo crecimiento comenzó como una tendencia y posteriormente se consolidó en distintos mercados.

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Una bebida poco consumida por el dominicano

A diferencia de otras bebidas que son muy demandadas en festividades como Navidad o Semana Santa, el sake no es un producto de temporada. Su consumidor es específico, pues se trata de personas que ya conocen la bebida por viajes, curiosos que desean explorar nuevos sabores o la comunidad asiática residente en el país.

"El que compra el sake es porque ya lo ha bebido, lo conoce o quiere regalárselo a alguien que lo conoce", explica un representante de una tienda de vinos y licores en el país.

Señala que el principal freno para su masificación es la falta de conocimiento sobre el producto y sus formas de consumo.

El sake es versátil. En República Dominicana el mayor consumidor del sake es el asiático, específicamente japonés, pero el dominicano aún no la integra en su repertorio habitual, prefiriendo opciones tradicionales como el whisky, el tequila o el vino.

Comportamiento del sake en 2025

En enero del 2025 se importaron 135 litros del sake, monto que subió a 639 en febrero y avanzó a 1,899 en marzo de ese año.

Las compras externas de sake registraron una variación absoluta de 10,659.60 litros al primer trimestre de 2026, tras pasar de 1,899 litros en igual período de 2025 a 12,558.60 litros entre enero y marzo del presente año.

Por otro lado, al cierre del 2025 la importación del sake se ubicó en 28,805.86 litros aproximadamente, mientras que en 2024 estas aumentaron a 36,741.56, para una variación absoluta de 7,935.7 litros.