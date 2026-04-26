El streaming y las apps piratas hunden la televisión por cable en RD

Al cierre del 2025, las suscripciones a la TV por cable descendieron a 554,019, para una reducción de 32 % ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El auge del internet, las plataformas de streaming y la expansión de aplicaciones piratas han redefinido el consumo audiovisual en la República Dominicana, provocando una caída de 32 % en cinco años de la televisión por cable, un servicio que dominó la década del 2000 y que hoy pierde terreno frente a nuevas formas de entretenimiento más flexibles y, en muchos casos, ilegales.

El descenso no responde a una menor demanda de contenido, sino a una nueva disrupción tecnológica marcada por la migración de los consumidores a las nuevas plataformas, como YouTube, y servicios o demandas, como Netflix, que superó a finales del 2025 los 325 millones de suscriptores.

Durante años, el mercado de la TV por cable marcó números positivos. En 2010, el 81 % de la población dominicana tenía televisión y, de ese total, el 24.1 % contaba con servicio de cable, según datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Para ese periodo, operaban legalmente en el país cerca de 100 compañías de cable, consolidándose como un negocio rentable.

En el 2018, la televisión por suscripción alcanzó su punto máximo con 817,471 cuentas. Sin embargo, a partir del 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, cuando la población comenzó a trabajar y estudiar desde casa, la demanda de internet se aceleró.

Al cierre del 2025, las suscripciones a la TV por cable descendieron a 554,019, para una reducción de 32 %. En contraste -según datos del Indotel- para junio de 2024 el país ya superaba los 10.9 millones de conexiones de internet móvil, por encima de la población total, estimada en 10.7 millones de habitantes según el Censo Nacional de 2022.

Esa creciente demanda de conectividad durante el confinamiento obligó a las prestadoras a invertir 8,058 millones de pesos, un aumento del 66 % respecto al año anterior, destinado al despliegue de infraestructuras de redes móviles y la implementación de la tecnología 5G.

¿A qué se debe el cambio?

En un informe del 2020, el Indotel alertó la situación: "Aparentemente, los hábitos de consumo televisivos están migrando a plataformas de ´streaming´ como Netflix", publicó el organismo rector.

Antes, el debate se centraba en las preferencias de la audiencia: si optaban por programas locales o por los llamados "enlatados". Hoy, en cambio, el análisis gira en torno a cuál plataforma de streaming logra captar y retener la atención del usuario, quien decide qué ver, cuándo y cuántas veces repetir su contenido favorito, sin depender de una programación tradicional limitada a la televisión.

¿Han caído los ingresos de las prestadoras? No. Lo que ha ocurrido es una migración. Mientras los ingresos por televisión por cable disminuyen de forma sostenida, los servicios de internet (residencial como móvil) superan los 25,000 millones de pesos y se consolidan como el principal motor del sector.

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Smart TV + Internet: éxito

La República Dominicana ingresó al mapa de los países con televisión en agosto de 1952, cuando se estrenó el programa Romance Campesino por el canal 4. En 1969 llegó la televisión a color con Color Visión, y en 1981 se introdujo la TV por paga con el surgimiento de Telecable Nacional.

En el nuevo milenio se innovó en los canales de alta definición (HD) y, antecedidos por los modelos LED, en 2009 fueron lanzados los primeros smart TV.

El internet, por su parte, llegó al país en 1995 con la empresa All America Cables and Radio (AACR). Al año siguiente ya existían 5,819 cuentas y, para el 2000, unas 52,751.

Según la Encuesta EnHogar 2024 de la Oficina Nacional de Estadística, el 98.3 % de los hogares poseía a ese año al menos un dispositivo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En detalle, el 78.1 % tenía televisión, el 23.6 % disponía de al menos una computadora, el 20.1 % contaba con tableta, el 18.1 % mantenía teléfono fijo, el 94.7 % poseía celular y el 58.3 % tenía acceso a internet. Desde estos dispositivos se accede a plataformas de streaming y TV en línea.

El cambio no ha sido exclusivo de Dominicana. Para mayo de 2025, el streaming representaba el 44.8 % de la audiencia televisiva a nivel mundial, superando a la televisión abierta (20.1 %) y al cable (24.1 %), según Nielsen.

Un negocio asediado por la piratería digital

Con el auge de las nuevas tecnologías, las plataformas IPTV (televisión por protocolo de Internet) ilegales se han convertido en una amenaza para el sector, al erosionar ingresos y vulnerar los derechos de autor.

En redes sociales se ofertan accesos a precios irrisorios, de hasta 400 pesos -muy inferior a los montos originales- para aplicaciones piratas y a canales con demandas. Basta con realizar una búsqueda para que los algoritmos llenen el timeline con estos servicios clandestinos.

En septiembre del año pasado, el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. desarticuló una red que revendía ilegalmente acceso a más de 1,400 canales y 14,000 películas y series de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, que también se querellaron contra los implicados.

A seis integrantes de dicha red se les impusieron medidas de coerción, consistentes en garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país. El negocio de la piratería irregular alcanzó en noviembre del 2025 unos 40 millones de usuarios en América Latina, equivalente al 38 % de los hogares conectados, según la consultora Origin Insights.

Además, aunque no se trata de piratería en sentido estricto, el Indotel también se ha enfrentado en años recientes a los llamados "wiferos", revendedores informales de internet que afectan las recaudaciones del Estado y de las grandes empresas.

Asimismo, dentro del auge de este fenómeno, el organismo regulador ha cerrado decenas de prestadoras de TV por cable que operaban de forma clandestina en distintas zonas del país.

¿Desaparecerá la TV por cable? Mite Nishio, especialista en temas tecnológicos, considera que la TV por cable no desaparecerá, sobre todo en un país donde "ni siquiera ha desaparecido la guagua anunciadora". Para él, esto es similar al "pronóstico fatalista" de que los medios impresos van a sucumbir. Explica, además, que la TV por cable mantiene su audiencia, principalmente en los pueblos, porque los canales locales ofrecen contenido comunitario. Indica que los medios tradicionales han agregado su contenido a plataformas de streaming, como YouTube, para llegar a la audiencia que solo consume Internet. También considera que la TV por cable "debe reformular su modelo de negocios, porque ofrecer canales enlatados y de baja calidad de transmisión no resulta atractivo para sus consumidores". Pese a los cambios, Nishio señala que gran parte de la población dominicana todavía necesita noticias y entretenimiento "gratis", como los que ofrecen la radio y la TV abierta.