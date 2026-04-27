Las navieras enfrentan un aumento de hasta 85 % en los combustibles a dos meses de la guerra

Vehículos transportando contenedores en el Puerto Caucedo, una de las principales terminales portuarias de mercancías desde y hacia la República Dominicana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Aunque las líneas navieras que se movilizan desde y hacia la República Dominicana lo han podido hacer sin mayores disrupciones en la cadena de suministros a casi dos meses de la guerra del Golfo Pérsico, el transporte marítimo internacional enfrenta mayores costos logísticos en dos componentes: el combustible y los recargos adicionales por riesgo de guerra.

De acuerdo a la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), el combustible marítimo (búnker, específicamente el VLSFO, un fuelóleo de bajo contenido de azufre) pasó de 575 dólares a 1,064 dólares por tonelada, para un aumento absoluto de 489 dólares, lo que representa un alza de un 85 %.

Esto sin contar que ya los fletes han presentado aumentos de hasta un 18 %, pasando de 1,899 a 2,246 dólares por cada contenedor de 40 pies, según lo señala el Índice Global de Contenedores de Drewry.

Estos aumentos están directamente vinculados al encarecimiento del petróleo debido a su alta demanda. Aunque el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se situó en 94.4 dólares el barril tras un ligero descenso de 1.51 %, acumula un incremento de un 10 % la semana pasada.

"No existe una crisis logística derivada de la guerra del Medio Oriente; lo que sí tenemos por más de siete semanas ya es un riesgo potencial sobre el abastecimiento del petróleo y el gas natural, especialmente por el tránsito a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20 % del consumo global", aseguró el gremio al ser consultado.

Indicó que, si se compara los precios promedio previo al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán con la media actual, el petróleo ha aumentado un 40 %, pasando de 70 dólares a 108 dólares por barril.

Más caro si viene de Europa

La ANRD señaló que el mayor incremento de los fletes se ha observado en aquellas mercancías provenientes o con destino a Europa, debido a que las distancias son más largas que otros destinos como Estados Unidos.

Asimismo, parte de la carga puede tener un origen o tránsito cercano al Medio Oriente, como es el caso de la India, lo que expone a las rutas a zonas de riesgo. "Como resultado, en algunos casos, se reportan incrementos en las primas de seguro y se aplican recargos por riesgo de guerra", aseguró.

Hasta ahora, los fletes desde y hacia Estados Unidos –principal socio comercial de la República Dominicana– se han mantenido estables, presentando variaciones específicas en el cargo del bunker por la subida del petróleo.

Sin disrupciones

La Asociación de Navieros garantizó que, hasta el momento, no se han registrado disrupciones en la cadena global de suministros ni en la República Dominicana, manteniendo operaciones estables tanto con Estados Unidos y Europa como con el lejano Oriente, Sudamérica y Centroamérica.

"Las rutas marítimas hacia y desde estos destinos continúan operando con normalidad, sin interrupciones relevantes", explicó.

De todas maneras, el gremio reiteró la importancia de que el país mantenga un monitoreo cercano de la evolución geopolítica, tomando en cuenta de que una escalada genera presiones adicionales en los costos logísticos, sobre todo en los combustibles.

"Recomendamos a importadores y exportadores fortalecer la gestión de inventarios, diversificar sus fuentes de suministro, priorizando orígenes más cercanos dentro de lo posible y dando seguimiento continuo a las tendencias globales, a fin de anticipar riesgos y tomar decisiones oportunas", enfatizó.