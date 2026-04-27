Exportaciones entre RD y Haití suben 22 % y alcanzan US$333.60 millones en primer trimestre de 2026

Las exportaciones entre República Dominicana y Haití aumentaron a un monto cercano a 333.60 millones de dólares durante el primer trimestre del 2026, reflejando una subida cercana al 22 % con respecto al mismo período de 2025, cuando registró unos 275.79 millones aproximadamente.

Las demandas por parte de las ventas con el país vecino en el mes de enero se caracterizaron específicamente en materiales del sector construcción como barras, hierro y acero, insumos de los que en gran parte depende Haití.

Durante el primer trimestre del año las exportaciones del régimen nacional estuvieron afianzadas en esos productos ya mencionados, seguidos por los cementos hidráulicos y la harina de trigo.

Detalles confirmados sobre los productos y sectores con mayor dinamismo en el comercio bilateral

Otros de mayor dinamismo son los de panadería, artículos plásticos para transporte o envasado, las preparaciones para salsas, aceite de soja y de palma, además de artículos plásticos para el transporte y envasado.

En el caso de zonas francas, los principales envíos correspondieron a camisetas de punto, tejidos de algodón y artículos plásticos para el transporte, aunque varios de estos rubros mostraron retrocesos frente al año pasado.

El comercio exterior del régimen nacional tuvo la mayor participación del intercambio comercial con Haití aportando el 74.8 %, mientras las zonas francas 16.35 %, admisión temporal 5.55 % y la reexportación 3.30 %.

Las exportaciones nacionales alcanzaron unos 249.5 millones de dólares, para una variación relativa de 33.78 %, reflejando una mayor demanda de bienes producidos localmente. En contraste, las ventas de zonas francas registraron una caída de 19.9 %, al ubicarse en 54.5 millones de dólares.

Haití sigue siendo uno de los mercados más importantes para los productos dominicanos, especialmente para manufacturas, materiales de construcción y alimentos procesados, en medio de un entorno comercial marcado por desafíos logísticos y políticos en esa nación.