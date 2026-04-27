Pro-Competencia asegura RD fortalece clima de inversión con reglas claras

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), María Elena Vásquez Taveras. ( FUENTE EXTERNA. )

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), María Elena Vásquez Taveras, afirmó que la República Dominicana fortalece su clima de inversión con garantías basadas en la libre competencia, la transparencia y reglas claras del mercado.

Durante su intervención en la conferencia: "Libre competencia, inversión y futuro: garantías para emprender y prosperar en RD", organizada por el Consulado General dominicano en Nueva York y el Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior, destacó que la libre competencia no es un concepto reservado a economistas, sino una experiencia que todos hemos vivido.

Acciones de Pro-Competencia para fortalecer la inversión

Agregó que ninguna empresa puede dormirse en sus laureles y que su único camino para retener clientes es mejorar.

La funcionaria destacó el crecimiento económico del país y el aumento de la inversión extranjera como factores que fortalecen el clima de negocios, además indicó que Pro-Competencia no es una opción del Estado dominicano; es una obligación constitucional.

De su lado, el cónsul general de Quisqueya en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, al ofrecer las palabras de bienvenida dijo que este tipo de iniciativas responden a la necesidad de orientar a la diáspora y fortalecer su vínculo con el desarrollo económico del país.

Iniciativas del Consulado para vincular a la diáspora

"Hoy nos convoca un tema esencial: cómo construir un entorno donde las ideas y los sueños puedan transformarse en oportunidades reales de crecimiento", expresó.

El cónsul explicó que la actividad forma parte de un proceso de acercamiento continuo con la comunidad dominicana en el exterior, impulsado a través de espacios de diálogo directo.

"Cada actividad que realizamos desde el Consulado tiene un propósito claro: crear herramientas útiles y fortalecer ese puente vivo entre la República Dominicana y los dominicanos en Nueva York", afirmó.

Asimismo, al presentar a la conferencista, resaltó su trayectoria profesional y señaló que se trata de una funcionaria comprometida con la transparencia y el fortalecimiento del clima de inversión, destacando además que es su hija, en reconocimiento a su formación y desempeño.

A la conferencia asistieron personalidades del ámbito político, profesional y comercial, entre ellos Radhames Rodríguez, presidente de la Unión de Bodegueros Dominicanos; el diputado de ultramar Cirilo Moronta; y Francia Vargas, presidenta de la FEDD, además de líderes comunitarios y representantes de la comunidad dominicana en Nueva York.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la inversión dominicana en la República Dominicana bajo un marco de seguridad jurídica, equidad y libre competencia.