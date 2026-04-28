Empresas de Venezuela y Estados Unidos listas a colaborar

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. ( FUENTE EXTERNA )

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró ayer que las empresas privadas de su país y de Venezuela están listas para impulsar la fase de recuperación económica en la nación suramericana, tras celebrar una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

"Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión", señaló Barrett en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

Aseguró que su primera reunión con Venamchan confirma que los empresarios de ambos países están listos para esta fase, sin ofrecer mayores detalles de lo conversado durante el encuentro.

Horas más tarde, reiteró en un video en Instagram que todos sus esfuerzos están enfocados en "seguir obteniendo resultados que impulsen el plan de tres fases" del presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

El diplomático llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.