HUB Cámara de Comercio 2026 busca incrementar en un 30% intenciones de ventas internacionales

La séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo 2026 se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en el Hotel Embajador y tendrá como enfoque cuatro pilares, entre ellos, los negocios de alianzas comerciales directas y el networking para conectar con inversionistas.

Asimismo, se centrará en la exhibición, con el objetivo de que las empresas destaquen sus innovaciones y conocimientos, así como en la realización de conferencias sobre tendencias globales a cargo de expertos internacionales.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, al referirse a las proyecciones del evento, recordó que en la edición pasada se generaron intenciones de ventas internacionales por más de 140 millones de dólares y estimó que para este año la meta es superar al menos un 30 %.

Afirmó que la principal estrategia de la entidad para fortalecer al sector privado dominicano es abrir oportunidades de internacionalización para empresas que aún no han logrado ampliar sus mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-28-at-104257-am-d7866491.jpeg La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro. (ROGER FIGUEROA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/whatsapp-image-2026-04-28-at-104238-am-7ee7c30f.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo-Yayo- Sanz Lovatón. (ROGER FIGUEROA) ‹ >

"Lo que estamos buscando es que empresas de todo el país que tengan el deseo de encontrar nuevos compradores para sus productos y servicios tengan la oportunidad de hacerlo a través de nuestras rondas de negocio y presentar sus productos en nuestra exposición", expresó.

Houellemont señaló que el empresariado dominicano enfrenta retos derivados del contexto geopolítico global, así como dificultades internas como el acceso a financiamiento con mejores tasas y la conexión con nuevos mercados.

Indicó que la Cámara busca servir como puente para facilitar esos vínculos comerciales y potenciar el crecimiento empresarial.

Asimismo, explicó que combinar ventas locales con exportaciones puede mejorar el flujo de caja de las empresas, debido a que en operaciones internacionales el pago suele recibirse al momento del despacho de la mercancía, mientras en el mercado interno los plazos de crédito son más extensos.

La dirigente empresarial indicó que, junto a Pro Dominicana, trabajan en la identificación de mercados estratégicos, entre ellos la región del Caribe, para atraer compradores internacionales a la jornada comercial.

Agregó que representantes diplomáticos de países como Estados Unidos y Japón ya han mostrado interés en organizar delegaciones comerciales que participen en el encuentro, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios para emprendedores y empresarios dominicanos.

Exportaciones superan los US$3,600 millones en primer trimestre

Durante el evento, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, destacó que en el primer trimestre de 2026, las exportaciones del país superaron los 3,600 millones de dólares mientras que en 2025 cerraron por encima de los 16,000 millones de dólares según cifras del Banco Central.

Señaló además que el país ha registrado avances históricos en servicios modernos, inversión extranjera y diversificación de mercados.

Riveiro explicó que para esta nueva edición del HUB se está convocando a compradores internacionales a través de redes diplomáticas, embajadas y consulados, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para atraer representantes comerciales de distintas regiones del mundo.

Recordó que la edición anterior generó más de 280 millones de dólares en intenciones de negocios, con la participación de más de 140 compradores internacionales, cifra que casi duplicó la alcanzada en la quinta edición del evento.

Entre los principales destinos de las exportaciones dominicanas mencionó a Estados Unidos, Canadá, Haití, India, China, Países Bajos y Puerto Rico.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo-Yayo- Sanz Lovatón afirmó que Quisqueya mantiene una economía sólida y resiliente, con liderazgo regional en crecimiento, estabilidad y clima de inversión.

Exportaciones y financiamiento para mipymes

Sostuvo que el país necesita continuar avanzando hacia una economía de renta alta mediante la innovación, la eficiencia y el desarrollo de nuevas actividades productivas, con especial respaldo a las mipymes.

El funcionario reiteró el apoyo del Gobierno a iniciativas como HUB Cámara Santo Domingo, al considerarlas fundamentales para estimular la creatividad empresarial, el emprendimiento y la competitividad nacional.

Cartera de préstamos Promipyme cerraría con más de RD$12,000 millones

Por su parte, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, informó que la institución ha desembolsado más de 16,700 millones de pesos en financiamiento desde su llegada, como parte del respaldo a las micro y pequeñas empresas del país.

Gómez Mazara destacó resaltó que una de las prioridades del Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido incorporar a más mujeres al aparato productivo.

En ese sentido, señaló que el 63 % de los clientes de Promipyme son mujeres, aunque toman préstamos de menor monto que los hombres y representan el 46 % de la cartera total.

"Las cámaras de comercio no solo apoyan a las mipymes en su formalización, sino que sirven de referente para muchas empresas que proyectan crecer en el futuro" Fabricio Gómez Mazara. Director general de Promipyme. “

El funcionario indicó que actualmente la cartera de préstamos de Promipyme asciende a 11,530 millones de pesos, con unos 70,000 clientes distribuidos en todo el territorio nacional. Agregó que, de mantenerse el ritmo de crecimiento, la institución cerraría este año por encima de 12,000 millones de pesos

En cuanto a las condiciones crediticias, explicó que la entidad ofrece una tasa subsidiada de 12 % anual para productos con garantía, así como el programa "Tu firma es tu garantía", con tasas entre 1.5 % mensual y 21 % anual, sin necesidad de garantías ni codeudores.

Gómez Mazara sostuvo que una de las principales dificultades que enfrentan muchos pequeños negocios para acceder al crédito es el deterioro del historial financiero tras la pandemia. Por ello, invitó a emprendedores y microempresarios a utilizar los programas de la institución para reconstruir su perfil crediticio.

Asimismo, reafirmó el respaldo de Promipyme a la iniciativa empresarial, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo junto a ProDominicana, con respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y cuenta con el apoyo de Banreservas, así como de Diario Libre y la X 102 FM en calidad de media partners.