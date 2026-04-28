Banreservas detecta brechas formativas en emprendedores con programa Cree 2026

El Banco de Reservas anunció el inicio del Programa de Incubación Cree Banreservas 2026, con la selección de cinco equipos de emprendimiento elegidos entre más de 50 propuestas recibidas en esta segunda edición.

Este proceso permitió identificar brechas en la formación de emprendedores, especialmente en la toma de decisiones, la comprensión del contexto y la sostenibilidad de los proyectos.

Selección y características

A partir de estos hallazgos, Cree Banreservas, en colaboración con Innovación Humanista, ha desarrollado un modelo de incubación adaptado a la realidad dominicana.

Los equipos seleccionados provienen de distintos actores clave del entorno académico e institucional. Se trata de Trace-ON, integrado por estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), y WareB, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Siguen Sargaout, surgido del concurso República de Ideas desarrollado por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Competitividad; Ryborn, del Hackatón CREA RD del Ministerio de la Juventud; y Explore, seleccionado a través de la convocatoria abierta en la plataforma digital de Cree Banreservas.

La selección se llevó a cabo mediante un proceso competitivo, reflejo del dinamismo y crecimiento del emprendimiento en la República Dominicana.

Metodología y acompañamiento

El programa incorpora un rediseño metodológico basado en los aprendizajes obtenidos durante su fase piloto, así como en un análisis del ecosistema de innovación local.

El programa contempla cerca de 250 horas de acompañamiento, combinando sesiones síncronas y asíncronas, lo que garantiza un seguimiento cercano y continuo a cada equipo.

La iniciativa se estructura en: Discovery, Mindset y Potential. En la primera, los equipos profundizan en la comprensión del problema y su contexto; en la segunda, trabajan en sus criterios y procesos de decisión; y en la tercera, desarrollan y validan un Producto Mínimo Viable (MVP), así como un modelo de negocio factible.

A diferencia de los esquemas tradicionales, el programa ha sido diseñado como un proceso intensivo y altamente personalizado, enfocado en acompañar a los equipos en la toma de decisiones reales sobre sus proyectos.

Este proceso será liderado por un equipo de profesionales con experiencia internacional provenientes de España, Chile, Colombia y México, integrando diversas perspectivas y estándares actualizados en innovación.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de entidades como MADFinTech, Foro ECOFIN y CLES, fortaleciendo su solidez metodológica y ampliando las oportunidades de conexión con redes globales.

Este enfoque integral permite potenciar las capacidades técnicas y estratégicas de los participantes, preparándolos para operar en entornos cada vez más competitivos y orientados a la innovación.

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