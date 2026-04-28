Voces impulsan el puerto seco de Dajabón como motor de transformación económica y social

El puerto seco se presenta no solo como una obra de infraestructura, sino como una oportunidad para redefinir el destino económico de Dajabón. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Más que un proyecto de infraestructura, el propuesto puerto seco en esta provincia fronteriza comienza a perfilarse, para diversos sectores, como una oportunidad histórica de transformación económica, generación de empleos y reorganización territorial.

Empresarios, profesionales y líderes comunitarios coinciden en que el debate no debe centrarse en frenar la iniciativa, sino en asegurar que su desarrollo se ejecute con planificación, inclusión y visión de largo plazo.

El empresario Kilderes Taveras fue enfático al señalar que, aunque respeta las manifestaciones de algunos comerciantes, no comparte la oposición al proyecto. A su juicio, el alcance del puerto seco va mucho más allá del comercio tradicional.

"Estamos hablando de logística moderna, pero también de zona franca, desarrollo industrial, ampliación del mercado, nuevas vías de acceso, mayor organización y seguridad", afirmó.

Para Taveras, el impacto podría redefinir el papel de la provincia en la dinámica fronteriza: "Dajabón podría convertirse en la verdadera capital de la frontera", sostuvo, al tiempo que recordó que durante décadas miles de ciudadanos han tenido que emigrar en busca de oportunidades laborales.

Ese fenómeno, añadió, ha obligado a jóvenes y profesionales a insertarse en empleos de baja calificación o fuera de su comunidad, una realidad que —considera— podría cambiar con la llegada de nuevas inversiones.

En la misma línea, Pascal Núñez advirtió que el comercio fronterizo actual no refleja la diversidad social ni profesional de la provincia. Señaló que existe una masa de egresados universitarios sin oportunidades en áreas como contabilidad, administración, logística e ingeniería.

"El puerto seco abre la puerta a un ecosistema económico más amplio, donde estos perfiles tendrían cabida", explicó.

Más comunicación de las autoridades

Núñez reconoció que la falta de información oficial ha alimentado incertidumbre entre algunos sectores, por lo que insistió en la necesidad de una comunicación más clara por parte de las autoridades.

"Si Dajabón decide quedarse al margen mientras la red de puertos secos avanza en otros puntos de la frontera, el único rezagado será nuestro propio pueblo", advirtió.

Por su parte, el periodista Eugenio Gonel Franco defendió que toda inversión lícita orientada al desarrollo debe ser respaldada, aunque subrayó la importancia de que el Gobierno garantice transparencia e inclusión.

Franco también cuestionó las resistencias de algunos sectores, señalando que históricamente no han promovido una participación equitativa de los productores regionales dentro del modelo comercial vigente.

Aunque comerciantes organizados, encabezados por Fredd Morillo, han expresado preocupación por su posible exclusión, incluso estas voces han reconocido que no se oponen al progreso, sino que demandan ser integrados en la nueva dinámica económica.

Piden dar salto a economía más organizada

Sin embargo, el debate ha puesto sobre la mesa limitaciones estructurales del modelo actual: tránsito desordenado, saturación del mercado, falta de planificación urbana y un esquema comercial que muchos consideran agotado.

Frente a este panorama, los sectores que respaldan el proyecto coinciden en que Dajabón necesita dar un salto cualitativo hacia una economía más organizada, diversificada y sostenible.

Más que una discusión entre progreso y resistencia, plantean, el desafío radica en cómo construir ese futuro: con reglas claras, inclusión real y una estrategia que permita que el desarrollo llegue a toda la población.

El puerto seco, en ese sentido, se presenta no solo como una obra de infraestructura, sino como una oportunidad para redefinir el destino económico de la provincia.