Aguilera reafirma compromiso de Banreservas con la ética y la transparencia

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, reafirmó el compromiso de la institución con la la transparencia y la rendición de cuentas, en el marco de la conferencia "La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones", realizada con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana.

Aguilera destacó que en Banreservas ese valor no es una opción, sino un eje transversal que orienta la toma de decisiones fortalece la gobernanza y sostiene la reputación institucional.

"Cuando la ética guía nuestro accionar, no solo cumplimos con estándares nacionales e internacionales, sino que generamos valor que se traduce en confianza, transparencia, respeto por los recursos que administramos y, sobre todo, en un compromiso genuino con el bienestar de nuestra nación", sostuvo.

Además, el titular de la entidad financiera declaró que una cultura ética sólida se refleja tanto en las grandes decisiones como en las acciones diarias, en la forma de gestionar la información, abordar los conflictos de interés y administrar los recursos con responsabilidad.

Certificación ISO 37001

Como parte de estos esfuerzos, el funcionario manifestó que una prueba fehaciente del compromiso de Banreservas con la integridad y la transparencia es la validación de su recertificación bajo la norma ISO 37001 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, logro que ratifica la solidez, eficacia y madurez de su sistema de gestión.

Añadió que las vicepresidencias de Auditoría, Negocios Personales, Tesorería, Contabilidad, Legal, Ingeniería, Negocios Gubernamentales, Capital Humano, Administrativa y Cumplimiento cuentan con esta certificación, lo que convierte a la entidad en la primera y única institución financiera de la República Dominicana y de la región del Caribe en alcanzar este nivel.

Aguilera sostuvo que estas acreditaciones internacionales refuerzan la confianza de los organismos reguladores, bancos corresponsales y demás grupos de interés, al ofrecer garantías de transparencia en la gestión, integridad en las operaciones y confiabilidad en el entorno de control institucional ante clientes y aliados estratégicos.

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Mientras que la presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, Johanna Reyes, precisó que como primera institución en certificarse en materia de anticorrupción y antisoborno, reitera su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan una cultura ética sólida, capaz de incidir de manera efectiva en la gestión integral de los riesgos.

En la actividad participaron el director general de Persecución, Wilson Camacho; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz; el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, así como ejecutivos de Banreservas y otras instituciones.

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