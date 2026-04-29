Exportaciones dominicanas alcanzan los US$3,738.6 millones en el primer trimestre

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, afirmó que durante el período enero–marzo de 2026 las exportaciones del país alcanzaron los 3,738.6 millones de dólares.

Riveiro indicó que estos resultados evidencian la resiliencia y el potencial de la oferta exportable nacional, la cual dijo continúa posicionándose en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos y China, reflejando una diversificación sostenida de los destinos de exportación.

"El fortalecimiento de la competitividad exportadora no es una opción, sino una necesidad para garantizar la inserción efectiva de nuestras empresas en el comercio global", expresó.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro "Competitividad exportadora: cómo diversificar mercados y competir globalmente", un evento realizado en conjunto con Banco Popular Dominicano y la Red Global de Exportación (RGX).

Acciones y retos

El director de RGX, Diego Frediani, presentó el Índice de Competitividad Exportadora Sostenible, abordando las principales brechas y retos del sector y dijo que el país cuenta con un gran potencial exportador, pero es fundamental continuar cerrando brechas en competitividad, innovación y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales.

Frediani también destacó la importancia de la diversificación de mercados en un contexto global desafiante, al señalar que la identificación de la demanda internacional, el uso de herramientas digitales, el comercio electrónico y la inteligencia artificial, junto con certificaciones de calidad, son factores determinantes para lograr una inserción exitosa en el comercio mundial.

En materia financiera, el vicepresidente de productos especializados del Banco Popular, Jorge Luis Arias, manifestó el rol del financiamiento como habilitador del crecimiento exportador.

"El acceso a herramientas financieras adecuadas permite a las empresas fortalecer su capacidad productiva, innovar y competir en mercados internacionales con mayor valor agregado", indicó.