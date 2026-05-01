Banco Popular canaliza el 40.6 % del total de créditos dirigido al sector industrial

El Banco Popular Dominicano canaliza el 40.6 % del total de créditos dirigidos a la industria nacional, con una participación de 120 puntos básicos en comparación con el año anterior.

La cartera de financiamiento destinada a ese sector asciende aproximadamente a 66,646 millones de pesos, lo que supone un aumento absoluto cercano a los 7,643 millones, con respecto al período previo, equivalente a un crecimiento interanual de un 13 %.

Este respaldo financiero abarca soluciones diseñadas para apoyar tanto la operación diaria como los planes de inversión y expansión de las empresas industriales, contribuyendo directamente a su desarrollo y competitividad, según indicó la entidad financiera a través de un comunicado

Estos resultados se presentan en el contexto del estudio "Cuantificando el aporte de la industria: encadenamientos productivos y efecto multiplicador de la manufactura local", elaborado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y auspiciado por el Banco Popular y otras entidades financieras.

Participación en el PIB

El análisis sitúa la participación de la manufactura en el producto interno bruto (PIB), con un 12.5 %, y evidencia su efecto en la economía. Por cada 100 pesos generados en ventas, 42 se destinan a la compra de bienes y servicios locales, 29 pesos son del valor agregado nacional y otros 29 de importaciones.

Asimismo, los hallazgos muestran que el sector genera 2.9 empleos indirectos por cada empleo directo, lo que refleja su capacidad de dinamizar otras actividades económicas.

Exportaciones

En el ámbito del comercio exterior, la manufactura aporta el 43 % de las exportaciones nacionales del régimen local y tiene presencia en más de 120 mercados internacionales. Además, contribuye con el 21 % de la recaudación interna del país, consolidándose como un pilar clave para las finanzas públicas.

Como parte de su estrategia, la entidad bancaria impulsa iniciativas orientadas a la digitalización de procesos, facilitando la gestión operativa y financiera de las industrias. Estas acciones se complementan con programas enfocados en sostenibilidad y en la adopción de prácticas medioambientales responsables dentro de la actividad productiva.

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