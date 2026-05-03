DP World genera potencial de US$2,400 millones anuales en exportaciones para la economía dominicana

El puerto de Caucedo, operado por DP World en la República Dominicana, aporta 269 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) nacional y respalda cerca de 5,000 empleos, de acuerdo con un estudio elaborado por Oxford Economics.

El análisis también proyecta que la mejora en la conectividad marítima podría impulsar, hacia 2035, un aumento acumulado de hasta 9.5 % en las exportaciones de bienes, equivalente a 2,400 millones de dólares adicionales.

Durante 2024, la terminal movilizó mercancías valoradas en aproximadamente 13,300 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales nodos del comercio exterior del país.

La investigación, desarrollada a partir de datos operativos de DP World y modelos económicos nacionales y regionales, evalúa los efectos directos, indirectos e inducidos de las operaciones portuarias.

El estudio forma parte del programa “Efecto DP World”, que analiza el impacto económico y social de la infraestructura logística alineada con prioridades locales.

Generación de empleos

En términos de empleo, el informe indica que las operaciones de la terminal generan cerca de 5,000 puestos indirectos en todo el país, incluidos 2,870 empleos en zonas como Santo Domingo, Boca Chica y áreas cercanas al puerto. Estas plazas se distribuyen en sectores como logística, transporte, manufactura, comercio y servicios.

El estudio también destaca que cada empleo vinculado a la terminal genera en promedio más de 90,000 dólares en valor económico, casi tres veces el promedio del sector transporte y almacenamiento. En 2024, esta actividad derivó en aproximadamente 15 millones de dólares en impuestos y aportes sociales.

El informe señala que la terminal de Caucedo constituye un activo estratégico para la economía dominicana, al fortalecer la inserción del país en las cadenas globales de comercio y generar oportunidades para empresas, trabajadores y comunidades.

El CEO de DP World en el país, Manuel Martínez, afirmó que la infraestructura logística de alto nivel posiciona a la República Dominicana como un destino clave para el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro, al tiempo que impulsa la inversión, el comercio regional y la generación de empleos formales.

"Trabajamos para habilitar un ecosistema logístico competitivo que atrae inversión, impulsa el comercio regional, crea empleos formales de calidad y fortalece la integración del país en las cadenas de valor globales, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos”, aseguró Martínez.