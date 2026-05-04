Feria del Banreservas sube 7.5 % en desembolsos

Expo Pymes Banreservas 2026 cerró con financiamientos que superan los 17,200 millones de pesos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La institución financiera informó ayer lunes que, durante la jornada, efectuada del 2 de marzo al 30 de abril, se recibieron más de 25,000 solicitudes de crédito.

Indicó que la mayor demanda de servicios se concentró en el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y Duarte, mientras que la región nordeste lideró el volumen de desembolsos, con 2,279 millones de pesos, evidenciando el dinamismo de esa zona en la actividad empresarial.

Beneficios

En comparación con la edición anterior, la feria mostró un crecimiento sostenido, con un aumento del 7.5 % en los desembolsos y un incremento del 33 % en las solicitudes de financiamiento. Los recursos estuvieron destinados principalmente al comercio, servicio social y agropecuaria.

Además de los financiamientos concedidos, Expo Pymes Banreservas integró incentivos y beneficios complementarios que incluyeron premios en efectivo, pólizas de seguros, reembolsos y descuentos.

Los participantes también recibieron capacitación mediante talleres y charlas.