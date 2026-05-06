Costo de materias primas redujo en 20 % la competitividad industrial en el primer trimestre de 2026

Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). ( FOTO DE ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Durante el primer trimestre de 2026 el costo de materias primas volvió a posicionarse como el principal factor que restó competitividad a la industria dominicana, con una incidencia de 20 %.

Le siguieron la competencia desleal con 15 % y el bajo nivel de actividad económica con 13 %, reflejando que las principales presiones sobre el sector combinan factores de costos, condiciones de mercado y debilidad de la demanda.

En un segundo grupo se destacaron la competencia de productos importados con 9 %, así como el costo y suministro de energía eléctrica y los precios de los combustibles, ambos con 7 %, lo que evidencia que los costos operativos continúan siendo un componente relevante de la pérdida de competitividad industrial.

En contraste, factores como costo y acceso de financiamiento, contrabando, procedimientos aduanales y permisología registraron las menores incidencias del trimestre, con valores entre 0 % y 2 %.

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Resultados de la encuesta de coyuntura industrial de la AIRD

Los tres primeros factores explican el 48 % de incidencia de factores que afectan la competitividad.

La encuesta de coyuntura industrial es realizada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). En ella se determina, por orden de importancia, cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial en un trimestre particular.

En conjunto, son 15 factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva.

A continuación, se visualiza el comportamiento de cada uno, ordenados según su nivel de incidencia, durante el primer trimestre de 2026 (enero-marzo).

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Leer más El costo de las materias primas afecta en un 19 % la competitividad de las industrias