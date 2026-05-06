La DGII otorga seis meses de prórroga para implementación de facturación electrónica

La medida aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada, por un período de seis meses, para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.

La institución precisó que esta extensión, que inicia a partir del 15 de mayo del 2026, aplicará automáticamente sin necesidad de realizar una solicitud.

La DGII advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la herramienta incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

Beneficios

Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó:

Facilita el cumplimiento tributario

Estandariza las relaciones entre empresas

Reduce los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento

Fortalece la validez del crédito fiscal

Disminuye la pérdida de documentos

Mejora la eficiencia y automatización de los procesos administrativos