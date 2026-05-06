La DGII otorga seis meses de prórroga para implementación de facturación electrónica
La medida, que inicia desde el 15 de mayo, va dirigida a mipymes y contribuyentes no clasificados
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada, por un período de seis meses, para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.
La institución precisó que esta extensión, que inicia a partir del 15 de mayo del 2026, aplicará automáticamente sin necesidad de realizar una solicitud.
La DGII advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la herramienta incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Beneficios
Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó:
Facilita el cumplimiento tributario
Estandariza las relaciones entre empresas
Reduce los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento
Fortalece la validez del crédito fiscal
Disminuye la pérdida de documentos
Mejora la eficiencia y automatización de los procesos administrativos