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La DGII otorga seis meses de prórroga para implementación de facturación electrónica

La medida, que inicia desde el 15 de mayo, va dirigida a mipymes y contribuyentes no clasificados

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    La DGII otorga seis meses de prórroga para implementación de facturación electrónica
    La medida aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso una prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada, por un período de seis meses, para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y contribuyentes no clasificados completen la implementación de la facturación electrónica.

    La institución precisó que esta extensión, que inicia a partir del 15 de mayo del 2026, aplicará automáticamente sin necesidad de realizar una solicitud.

    La DGII advirtió que, una vez vencido el plazo de la prórroga otorgada, los contribuyentes que no hayan implementado la herramienta incurrirán en infracciones tributarias, sujetas a las sanciones establecida en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

    Beneficios

    Entre las principales ventajas de implementar este sistema, la institución destacó:

    • Facilita el cumplimiento tributario
      Estandariza las relaciones entre empresas
      Reduce los costos asociados a papel, impresión y almacenamiento
      Fortalece la validez del crédito fiscal
      Disminuye la pérdida de documentos
      Mejora la eficiencia y automatización de los procesos administrativos

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