El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que una minería responsable y compatible con el medio ambiente podría aportar entre un 1 % y un 2 % del producto interno bruto (PIB) y convertirse en una fuente importante de recursos para financiar el gasto público.

Durante un panel organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Díaz destacó el impacto positivo que ha tenido el oro en las exportaciones del país y en las finanzas nacionales.

Citó como ejemplo las operaciones de la Barrick Gold, las cuales definió como una muestra de que es posible desarrollar minería responsable y compatible con la protección ambiental.

"La Barrick ha sido la principal contribuyente del país en los últimos 10 años, la mayor exportadora del país", destacó el funcionario al responder preguntas sobre el futuro de la industria minera tras las recientes controversias en torno al proyecto Romero, en la provincia San Juan.

A juicio del funcionario, los avances tecnológicos permiten actualmente desarrollar proyectos mineros con menores impactos ambientales, aunque reconoció que esos procesos suelen ser más costosos.

"Buena fuente de recursos"

Magín Díaz indicó además que el rechazo social a proyectos mineros es una tendencia que también se observa en otros países de la región, como Chile y Perú, donde algunas iniciativas han permanecido paralizadas durante años por protestas comunitarias.

Sin embargo, consideró que para economías con baja presión tributaria, como la dominicana, la minería representa una oportunidad importante de generación de recursos.

"Para un país que recauda impuestos 15 % del PIB o menos, la minería puede ser una buena fuente de recursos, como lo es en otros países" Magín Díaz Ministro de Hacienda y Economía “

El responsable de las finanzas del Estado resaltó que si el sector llegara a aportar entre un 1 % y un 2 % del producto interno bruto, "ayudaría muchísimo" en el financiamiento del gasto público.

Insistió en que el reto principal es encontrar un balance con el medio ambiente, algo que, a su juicio, la tecnología ya permite.

"Ya no hay empresas que se van a aventurar a llegar a un país a destruir sus ecosistemas ni ningún gobierno lo va a permitir", planteó el ministro de Hacienda y Economía.

"Ese balance social es complicado", admitió, señalando que esa evaluación corresponde al liderazgo político del presidente Luis Abinader, especialmente en contextos donde existen tensiones sociales alrededor de iniciativas extractivas.

"Vamos a dejar que se asienten las cosas", expresó el funcionario al referirse a las recientes protestas y a la suspensión del proyecto minero Romero.

El ministro reiteró que el caso de Barrick Gold demuestra que la minería puede generar beneficios económicos tanto para el Estado como para las comunidades cercanas y para la balanza de pagos del país.

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