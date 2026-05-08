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Empresarios dominicanos y peruanos exploran oportunidades de negocios

Cámara Santo Domingo indicó que 22 empresas exportadoras de Perú presentaran su oferta de valor a 65 compañías nacionales

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    Empresarios dominicanos y peruanos exploran oportunidades de negocios
    Empresarios durante la realización de la jornada de negocios. (FUENTE EXTERNA)

    Con proyecciones de negocios que rondan los 3.5 millones de dólares concluyó una misión comercial entre República Dominicana y Perú, organizada por la Cámara Santo Domingo en coordinación con PromPerú, con el objetivo fortalecer las relaciones comerciales y facilitar el hacer negocios entre el Caribe y Suramérica.

    El encuentro, realizado para identificar oportunidades de compra, distribución y representación, sirvió como plataforma para que 22 empresas exportadoras peruanas presentaran su oferta de valor a 65 compañías dominicanas.

    • La delegación peruana contaba con un portafolio enfocado en suplir demandas del mercado criollo en sectores como envases y embalajes, cuidado personal y salud, línea eléctrica, ferretería, madera, autopartes y acabados para la construcción. Durante la jornada, se concretaron 186 reuniones de negocios, según destacó la entidad dominicana a través de una nota de prensa.

    La Cámara Santo Domingo impulsa la internacionalización y el crecimiento empresarial, facilitando herramientas, eventos comerciales y actividades que propicien conexiones de valor para generar oportunidades concretas y fortalecer la competitividad.

    Sobre la Cámara

    Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo.

    Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, rondas de negocios, misiones comerciales, y el directorio de empresas MujerEs. Realiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y mipymes, respectivamente.

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