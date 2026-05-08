Empresarios dominicanos y peruanos exploran oportunidades de negocios

Empresarios durante la realización de la jornada de negocios. ( FUENTE EXTERNA )

Con proyecciones de negocios que rondan los 3.5 millones de dólares concluyó una misión comercial entre República Dominicana y Perú, organizada por la Cámara Santo Domingo en coordinación con PromPerú, con el objetivo fortalecer las relaciones comerciales y facilitar el hacer negocios entre el Caribe y Suramérica.

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El encuentro, realizado para identificar oportunidades de compra, distribución y representación, sirvió como plataforma para que 22 empresas exportadoras peruanas presentaran su oferta de valor a 65 compañías dominicanas.

La delegación peruana contaba con un portafolio enfocado en suplir demandas del mercado criollo en sectores como envases y embalajes, cuidado personal y salud, línea eléctrica, ferretería, madera, autopartes y acabados para la construcción. Durante la jornada, se concretaron 186 reuniones de negocios, según destacó la entidad dominicana a través de una nota de prensa.

La Cámara Santo Domingo impulsa la internacionalización y el crecimiento empresarial, facilitando herramientas, eventos comerciales y actividades que propicien conexiones de valor para generar oportunidades concretas y fortalecer la competitividad.

Sobre la Cámara

Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo.

Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, rondas de negocios, misiones comerciales, y el directorio de empresas MujerEs. Realiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y mipymes, respectivamente.