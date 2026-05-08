Arroyo afirma exportaciones superaron los US$14,000 millones en poco más de una década

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, aseguró que la transformación tecnológica y la modernización de los procesos aduaneros han fortalecido la competitividad de las exportaciones, permitiendo que pasen de 7,000 millones de dólares en 2012 a más de 14,000 millones en 2025 y lleguen a más de 160 países.

Destacó que el sector exportador se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y el mayor generador de divisas del país, con una participación superior al 30 % en 2025.

El funcionario explicó que actualmente más del 60 % de las exportaciones dominicanas corresponden a productos de alto valor agregado y especialización, entre ellos dispositivos médicos, tabaco, cacao, productos farmacéuticos, manufacturas y agroindustria.

Acciones de la Dirección General de Aduanas para fortalecer exportaciones

Arroyo ofreció estas declaraciones durante el almuerzo-conferencia de Adoexpo titulado “Aduanas como motor de competitividad exportadora”.

Señaló que desde el organismo que dirige se impulsa una profunda transformación institucional basada en la digitalización y la facilitación del comercio. Indicó que más de 90 servicios han sido automatizados, de los cuales ocho están directamente vinculados al proceso exportador.

“Cada proceso que se automatiza es menos tiempo perdido, menos costo logístico y más competitividad para el exportador dominicano”, expresó.

Asimismo, anunció que la institución avanza en el proyecto “Aduanas Virtual”, una plataforma integral que permitirá realizar trámites en línea en un entorno unificado, más ágil y seguro. Agregó que la iniciativa incluirá una aplicación móvil y pagos con tarjeta de crédito, cuyo lanzamiento está previsto para junio.

Indicó que entre 2021 y 2025 las empresas miembros de Adoexpo incrementaron sus exportaciones desde aproximadamente 3,500 millones de dólares hasta casi 4,840 millones de dólares, registrando un crecimiento superior al 30 % en 2025 respecto al año anterior.

El director general de Aduanas destacó además que el 96 % de las inspecciones de carga ya se realizan de manera no intrusiva mediante tecnologías de rayos X y escáneres móviles, lo que agiliza el flujo logístico y fortalece los controles de seguridad.

En materia de confianza internacional, informó que más de 700 empresas dominicanas cuentan con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), mecanismo que facilita el acceso a mercados y mejora la percepción del país como socio comercial confiable.

El funcionario reafirmó el compromiso de la Dirección General de Aduanas de continuar fortaleciendo la digitalización, ampliar los servicios especializados para exportadores y mantener una institución centrada en el usuario.

Fortaleza y desafíos del sector exportador dominicano en 2026

Por su parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Karel Castillo, afirmó que las exportaciones nacionales continúan mostrando señales de fortaleza al superar los 3,773 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.

Precisó que sectores como zonas francas, agroindustria y agricultura continúan mostrando un importante dinamismo, lo que evidencia que la República Dominicana está exportando más, mejor y con mayor valor agregado.

Advirtió que el crecimiento del sector también incrementa las exigencias de competitividad, ya que actualmente no solo importa lo que se produce, sino también la rapidez y eficiencia con la que los productos llegan a los mercados internacionales.

Sostuvo que la logística se ha convertido en un elemento decisivo para el comercio exterior, debido a que factores como los tiempos de respuesta, la trazabilidad y los procesos digitales impactan directamente la competitividad de las empresas.

Al referirse al sector agroexportador, explicó que productos como el aguacate requieren una logística eficiente para conservar su calidad y valor comercial.

“Podemos tener un producto extraordinario, cultivado con esmero y cumpliendo todos los estándares, pero si no fluye con la agilidad necesaria o no llega a tiempo, pierde valor. Ahí no pierde solo una empresa, pierde la productividad del país”, manifestó.

El presidente de Adoexpo afirmó que el rol de las aduanas es fundamental, no solo como ente regulador, sino como facilitador del comercio, llamado a garantizar procesos ágiles, transparentes y alineados con las exigencias internacionales.

Asimismo, consideró que para consolidar a la República Dominicana como centro logístico regional es necesario continuar modernizando puertos, aeropuertos e infraestructura logística.

“Convertirnos en un hub no es solamente una explicación geográfica, es una decisión estratégica de país”, indicó.