Banco Santa Cruz inaugura centro de negocios en Valverde

El Banco Santa Cruz realizó el acto de bendición y formal inauguración de su centro de negocios en Mao, Valverde, como parte de su plan de expansión y acercar los servicios bancarios a los ciudadanos de la línea noroeste.

La nueva sucursal brinda soluciones financieras personales y empresariales, que incluyen tarjetas de crédito, financiamientos y líneas de crédito, así como productos de ahorro e inversión. Además, ofrece productos y servicios digitales que permiten realizar operaciones más ágiles.

Pilar actividad agropecuaria

Fausto Pimentel, presidente ejecutivo de Banco Santa Cruz, resaltó que la provincia Valverde, en especial la ciudad de Mao, representa uno de los pilares más importantes de la actividad agropecuaria nacional y, en consecuencia, un soporte inapreciable para el desarrollo económico del país.

"Es por lo que hoy, Banco Santa Cruz abre nuevas y promisorias perspectivas para estimular un mayor dinamismo económico a esta comunidad, identificando necesidades, ofreciendo soluciones financieras oportunas y brindando asesoría técnica adaptada a cada sector productivo. Con esta apertura sumamos 54 centros de negocios estratégicamente ubicadas en las principales ciudades y centros comerciales del país", afirmó Pimentel.

La bendición del evento estuvo a cargo del reverendo Enriquillo Núñez, canciller de la Diócesis Mao-Montecristi, y contó con la presencia de Rafael Jiminián, vicepresidente ejecutivo, y Eduardo Marrero, vicepresidente senior Banca Empresa. Además, asistieron el senador Odalis Rodríguez y Yohendy Jiménez, alcalde de Mao, entre otras autoridades municipales y provinciales.

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El nuevo centro de negocios está ubicado en la calle Duarte, esquina Sánchez.