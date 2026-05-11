El presidente Abinader encabeza inauguración de la sucursal de PriceSmart en La Romana

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de PriceSmart en La Romana este lunes 11 de mayo. ( DIARIO LIBRE / ANDREINA CHALAS )

El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración de la sucursal de PriceSmart en La Romana, con una inversión superior a los 21 millones de dólares.

Este establecimiento generará aproximadamente 125 empleos directos y reafirma la confianza de empresas internacionales en el clima de estabilidad y desarrollo que vive la República Dominicana.

Eduardo Franceschi, vicepresidente senior de Operaciones Regionales, destacó que esta apertura constituye un hito especial para PriceSmart y un sueño hecho realidad, gracias al esfuerzo de los colaboradores que durante meses trabajaron con entrega y sacrificio para convertir un edificio en un club y un club en una comunidad.

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Asimismo, informó que con este establecimiento, PriceSmart, la cadena líder de clubes de compras por membresía en Centroamérica, el Caribe y Colombia, abre su primer club en La Romana, ampliando su presencia en la República Dominicana a un total de seis clubes en el país y 57 a nivel regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-11-at-43743-pm-1-64ad4463.jpeg La inauguración de la nueva sucursal de PriceSmart en La Romana. (ANDREINA CHALAS)

Durante la actividad, al mandatario le fue entregada su tarjeta de membresía del Club PriceSmart y, posteriormente, realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo establecimiento, donde pudo conocer de primera mano los servicios y facilidades disponibles para los socios.

John Hildebrandt, presidente y director operativo de PriceSmart, expresó su gratitud al país y a su gente por el respaldo brindado durante 26 años, asegurando que esa confianza ha guiado cada decisión de la compañía.

Detalles y servicios del nuevo club en La Romana

Señaló que PriceSmart ha trabajado para crecer junto a la República Dominicana, fortalecer su economía y convertirse en un aliado de las comunidades donde opera, afirmando que la apertura en La Romana es una muestra de ese compromiso y una promesa de que lo mejor está por venir.

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 6,205 metros cuadrados, de los cuales 3,972 están dedicados al piso de ventas.

Además, dispone de 309 espacios de estacionamiento, incluidos 285 regulares, 16 para personas con movilidad reducida y ocho exclusivos para el servicio Click & Go, así como áreas para motocicletas, garantizando una experiencia cómoda y accesible para todos los socios.

Entre los servicios destacados del nuevo club se encuentran óptica, farmacia y comida lista para llevar.

Asimismo, a través de PriceSmart.com, los socios podrán acceder a servicios digitales como Click & Go, que permite realizar compras en línea y recogerlas en el club, además del servicio de entrega a domicilio, facilitando una experiencia de compra más rápida y eficiente.

Los socios de membresía Platinum también podrán redimir sus puntos en este nuevo club, fortaleciendo los beneficios y la fidelidad de los miembros.

Finalmente, el presidente Abinader acompañó a los ejecutivos durante un recorrido por toda la nueva sucursal de PriceSmart.