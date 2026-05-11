República Dominicana propone zona de desarrollo económico a islas del Caribe

El viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex, Hugo Rivera Fernández, encabezó la reunión en donde se presentó la propuesta del Acuerdo Transcaribe. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó la iniciativa Alianza de Territorios Insulares para el Desarrollo Económico de la Región del Caribe (Acuerdo Transcaribe), una propuesta de integración regional orientada a fortalecer la cooperación económica, comercial y estratégica entre los territorios insulares y de ultramar del Caribe.

La propuesta fue dada a conocer durante una reunión virtual encabezada por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex, Hugo Rivera Fernández, en representación del canciller Roberto Álvarez.

En el encuentro participaron representantes de Montserrat, Curazao, Martinica, Guadalupe, Aruba, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y San Martín, entre otros territorios caribeños.

Rivera Fernández afirmó que la propuesta busca construir una visión más coordinada del Caribe insular, aprovechando las oportunidades compartidas en áreas como comercio, conectividad, seguridad alimentaria y cooperación técnica.

"La región posee enormes oportunidades para fortalecer el acceso a mercados, mejorar la conectividad aérea y marítima y enfrentar desafíos comunes como el sargazo", expresó el funcionario en una información compartida por el Mirex.

La reunión contó con la participación de unos 25 altos funcionarios regionales, entre ellos el primer ministro de Montserrat, Reuben T. Meade; la vicepresidenta del Consejo Regional de Guadalupe, Marie-Luce Penchard; y el enviado especial del primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Benito Wheatley.

Durante la jornada, el director de Negociaciones Comerciales de la Cancillería, José Guillermo Sarita, presentó los detalles técnicos de la iniciativa, que contempla la creación de una zona de desarrollo económico compartida entre los territorios participantes.

El proyecto prevé la eventual negociación de un acuerdo regional para coordinar políticas y mecanismos de cooperación en áreas estratégicas para la competitividad y el desarrollo económico del Caribe.

La Cancillería destacó que, pese a la cercanía geográfica y los vínculos culturales entre República Dominicana y varios de estos territorios, las relaciones económicas y comerciales no han alcanzado un nivel de integración significativo.

Según explicó el ministerio, el Acuerdo Transcaribe busca precisamente cerrar esa brecha y abrir nuevas oportunidades de intercambio e inversión en la región.

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Las delegaciones participantes valoraron positivamente la propuesta y manifestaron interés en continuar avanzando en el proceso de integración.

Como parte de los próximos pasos, los participantes acordaron trabajar en una Declaración Ministerial de Principios y en la conformación de grupos técnicos especializados que desarrollarán las distintas