Industriales denuncian en el país abundan productos que incumplen estándares de calidad local

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), Ángelo Viro, denunció este lunes que en el país abundan importaciones de productos que no cumplen con los estándares de calidad locales.

Viro resaltó la importancia de fomentar una cultura de calidad y defender el reconocimiento de los estándares nacionales e internacionales de los productos y servicios elaborados en el país, en momentos en que el mercado enfrenta retos vinculados a la alta informalidad y a la competencia desleal de productos que ingresan al país sin cumplir con la calidad requerida.

De igual forma, el titular de la Aneih alertó que en el mercado dominicano proliferan empresas informales que no cumplen con el pago de impuestos ni con el registro de trabajadores en la seguridad social.

Advirtió que esta situación genera competencia desleal entre las empresas que sí cumplen las normas y aquellas que operan fuera del marco legal, además de afectar las recaudaciones del Estado, en un contexto de incertidumbre para los sectores productivos por los efectos del conflicto en Medio Oriente y las presiones sobre los precios del petróleo.

Premio a la calidad

El dirigente empresarial se pronunció en estos términos durante una conferencia de prensa en la cual anunció que el próximo 9 de junio serán reconocidas 20 empresas en la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, celebrado por esa asociación, el cual galardona a las organizaciones que, con visión, constancia y compromiso, demuestran que la calidad es una filosofía interna capaz de transformar el país.

Destacó que cada reconocimiento refleja el esfuerzo de organizaciones que han apostado por la mejora continua y se han convertido en ejemplo para el sector empresarial dominicano, elevando los estándares de calidad.

"Hablar de calidad es hablar de futuro, de competitividad y de desarrollo nacional. Este premio es otorgado tras un riguroso proceso de evaluación, basado en modelos de referencia globales que promueven la mejora continua y el liderazgo empresarial", expresó.

La coordinadora del premio, Jessica Calcagno, explicó que el Premio Nacional a la Calidad cuenta con diferentes categorías que permiten evaluar a cada organización según su realidad y su impacto en el sector productivo.

Indicó que el premio se divide en dos grandes renglones: empresas de servicios e industrias. Cada uno, a su vez, se clasifica según el tamaño de la empresa en macro, grande, mediana y pequeña, lo que da como resultado ocho categorías en las que se otorgan medallas de bronce, plata y oro.

Este constituye el máximo reconocimiento a la gestión de calidad y excelencia de las empresas nacionales dedicadas a la producción de bienes y servicios, oficializado mediante el Decreto No. 141-13 del Poder Ejecutivo, donde Aneih funge como Secretaría Técnica del premio, según indica una nota de prensa.

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) a las 6:00 de la tarde, tras la evaluación de más de 30 empresas participantes.