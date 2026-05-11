Abinader participará en Congreso Mundial de Zonas Francas en Panamá y promoverá inversiones para RD

El presidente Luis Abinader pronunciará el discurso central en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Panamá. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader viajará este martes a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde tendrá a su cargo el discurso central del evento y desarrollará una agenda orientada a la captación de inversiones para la República Dominicana.

La visita del mandatario se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por continuar fortaleciendo el posicionamiento del país como destino estratégico para inversiones en zonas francas especializadas, particularmente en las áreas de logística y manufactura.

Durante su estadía en Panamá, el jefe de Estado sostendrá reuniones con empresarios vinculados a esos sectores, a quienes presentará las ventajas competitivas de la República Dominicana como plataforma regional para la inversión y la exportación.

Asimismo, Abinader encabezará un encuentro con representantes de la cúpula empresarial panameña, con el propósito de promover nuevas oportunidades de inversión en el país, una de las economías de mayor crecimiento en la región.

Reunión con el presidente Mulino La agenda oficial incluye también una reunión bilateral con el presidente panameño José Raúl Mulino.

El Congreso Mundial de Zonas Francas se celebrará los días 12 y 13 de mayo en Panamá.

El presidente estará acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

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