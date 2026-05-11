Cierre de comercios chinos en vilo: 3,000 empleos perdidos y nueve meses de parálisis

Fachada de Suplax, una de las tiendas chinas cerradas por el Mivhed. ( JUAN GUIO / DIARIO LIBRE )

Alrededor de doce negocios chinos permanecen cerrados desde hace cerca de nueve meses, luego de que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) ordenara su clausura por irregularidades estructurales.

Aunque Diario Libre intentó contactar a propietarios y representantes de algunos de estos establecimientos para conocer su estatus y los procesos de reapertura, no fue posible obtener respuestas.

La situación mantiene en incertidumbre a comerciantes y empleados, mientras la presidenta de la comunidad china en República Dominicana, Rosa Ng, calificó el proceso como “demasiado prolongado” y perjudicial para miles de trabajadores.

Impacto económico y social de los cierres en la comunidad china

La dirigente comunitaria estimó que entre 2,000 y 3,000 empleos se han visto impactados por los cierres. Señaló que muchas empresas tuvieron que cesantear personal y pagar prestaciones laborales, además de asumir gastos fijos como energía eléctrica, impuestos y compromisos bancarios.

“Ya no aguantamos más”, quien relató Ng que algunos propietarios le han manifestado enfrentar serias dificultades financieras luego de varios meses sin operar.

Ng explicó que ninguno de los establecimientos ha logrado reabrir, pese a que algunos ya habrían cumplido con los requerimientos técnicos exigidos por las autoridades.

Al responder sobre el por qué estos propietarios no han cumplido con lo establecido por el Mivhed, sostuvo que los procesos han sido lentos y burocráticos, posiblemente afectados por cambios de dirección dentro del ministerio.

Indicó que algunos comerciantes han tenido que esperar aprobaciones adicionales de otras instituciones, como Medio Ambiente, lo que ha retrasado aún más la reapertura.

Entre las tiendas que permanecen cerradas están Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me, entre otros establecimientos en Santo Domingo y Santiago.

La presidenta de la comunidad china citó el caso de Suplax, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando, donde aseguró que una comisión encabezada por un ingeniero de apellido Pellerano inspeccionó recientemente la estructura y verificó que las correcciones solicitadas fueron ejecutadas.

“Todo se ha entregado al nivel que corresponde y ahora estamos a la espera de la decisión de ellos”, expresó, al señalar que esa empresa también contrató estudios de vulnerabilidad estructural requeridos por el Mivhed.

Ng afirmó que la comunidad china mantiene disposición de colaborar con las autoridades y propuso traducir al idioma chino las normativas del Mivhed, a fin de facilitar su comprensión entre comerciantes extranjeros y prevenir nuevos casos.

Asimismo, llamó al Gobierno dominicano a fortalecer las relaciones con la República Popular China y a propiciar un diálogo que permita resolver la situación de los negocios cerrados. “No hay explicación para que empresas que ya han cumplido continúen cerradas”, concluyó.

Detalles y avances en el caso de la tienda Suplax

La tienda china Suplax, clausurada hace varios meses por el Mivhed, afirmó que ya completó la mayoría de los trabajos y documentación requeridos por las autoridades, aunque todavía permanece cerrada a la espera de una autorización oficial para reabrir.

Así lo expresó Elisa Hg, asistente administrativa del establecimiento, quien calificó la situación como “difícil” debido al tiempo transcurrido sin operaciones comerciales.

Explicó que recientemente concluyeron el reforzamiento estructural solicitado por el ministerio y que una comisión técnica realizó una inspección el pasado lunes.

“Ellos vinieron a inspeccionar y dijeron que todo estaba bien, pero luego enviaron un correo con nuevas observaciones que ya habían sido entregadas en informes anteriores”, sostuvo.

Según indicó, una de las principales exigencias del Mivhed fue rellenar con concreto las columnas metálicas del edificio para reforzar la estructura. No obstante, aseguró que los ingenieros contratados por la empresa concluyeron que la edificación no representa peligro público y que soporta adecuadamente la carga del inmueble.

La empleada explicó que el negocio lleva varios años operando y que el edificio no presenta grietas visibles. A su juicio, gran parte del proceso pendiente corresponde a la regularización de permisos y trámites administrativos.

Entre los trabajos realizados mencionó el retiro de cristales de la fachada, reforzamiento de vigas, adecuaciones estructurales y desacoplamiento de muros en niveles superiores.

En cuanto a la documentación entregada al Mivhed, señaló que depositaron memorias de cálculo, estudios estructurales, permisos del ayuntamiento, autorizaciones ambientales y planos arquitectónicos. Indicó que solo faltan algunos planos sanitarios y eléctricos.

Asimismo, dijo que la empresa presentó certificaciones del acero importado desde China utilizado en la estructura, incluyendo pruebas de laboratorio realizadas localmente que, según afirmó, confirmaron la calidad del material.

Elisa aseguró que al momento del cierre de Suplax contaba con unos 300 empleados, pero que actualmente solo conservan cerca de 20 trabajadores para labores de limpieza y mantenimiento.

“Como la tienda no tiene ingresos, no tenemos forma de pagar salarios”, expresó. Agregó que también solicitaron suspensiones temporales de contratos ante el Ministerio de Trabajo, pero les fueron negadas.

La representante consideró que la principal dificultad ha sido la lentitud en las revisiones oficiales y los nuevos requerimientos que surgen luego de cumplir los anteriores.

"“Cuando tú cumples una cosa, ellos vienen con otra. Nos están haciendo perder mucho tiempo”, manifestó." Elisa Hg Asistente administrativa de Suplax “

Hasta el momento, indicó que las autoridades solo les han pedido concluir los trabajos pendientes “lo más pronto posible”, mientras la empresa sigue a la espera de poder retomar sus operaciones.

Posición de la ONEC sobre los cierres y cumplimiento normativo

Por su lado, la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jennifer Troncoso, aseguró que el cierre de varias tiendas de capital chino en el país responde a múltiples incumplimientos legales y estructurales, y afirmó que esta situación no ha generado un impacto negativo en el comercio formal dominicano.

Troncoso indicó que muchas de estas tiendas permanecen cerradas porque no han podido corregir las irregularidades detectadas. Agregó que, hasta el momento, la ONEC no ha investigado si los propietarios han trasladado sus operaciones a otros lugares o si mantienen actividades comerciales informales.

Troncoso explicó que estas empresas han sido señaladas por prácticas de competencia desleal, al no cumplir con normativas que sí son exigidas a los comerciantes locales.

Entre estas irregularidades citó fallas en el pago de impuestos, incumplimiento en la facturación electrónica, subvaluación en aduanas y violaciones a las disposiciones laborales, como el pago del salario mínimo y la seguridad social.

Asimismo, indicó que muchas de estas tiendas presentan deficiencias en sus infraestructuras, incluyendo la ausencia de salidas de emergencia adecuadas, sistemas de prevención de incendios, cantidad insuficiente de parqueos y baños, así como construcciones que no cumplen con los estándares de ingeniería establecidos en el país.

Estas condiciones, advirtió, representan un riesgo tanto para clientes como para empleados.

La ejecutiva señaló que, de acuerdo con levantamientos realizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, también se detectaron fallas estructurales graves, como vigas deterioradas y materiales en mal estado, lo que habría motivado el cierre de estos establecimientos hasta tanto realicen las adecuaciones correspondientes.

Finalmente, sostuvo que el cierre de estos negocios no ha afectado negativamente al comercio detallista formal, ya que, según afirmó, estas empresas operaban al margen de las normativas fiscales y no aportaban al fisco.

Por el contrario, consideró que las medidas adoptadas contribuyen a garantizar la seguridad de los consumidores y a promover una competencia más justa en el sector comercial.

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