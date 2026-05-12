Sin marcas ni nombres de proveedores: así funciona el nuevo portal para compras debajo del umbral

A partir de esta semana, las instituciones públicas podrán adquirir los bienes que necesitan para mantenerse operativas a través de Eficompras, el nuevo portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para agilizar y transparentar las compras por debajo del umbral, una de las modalidades más comunes de contratación del Estado dominicano.

Disponible en una fase piloto, el portal funciona como un catálogo digital: cada entidad gubernamental podrá añadir a un carrito de compra algunos de los 489 productos disponibles por parte de hasta 86,623 proveedores del Estado, pero con una particularidad: los artículos no muestran ni las marcas de los productos, ni los nombres de los proveedores, quienes están identificados con un código único que cambia constantemente. La entidad contratante sólo sabrá quién será su proveedor una vez el oferente acepte su propuesta.

Esto tiene la finalidad de evitar compras dirigidas siempre a los mismos participantes, y que las contrataciones estén motivadas por otros indicadores como el precio del artículo, la calidad del producto o la región donde están disponibles.

“Nadie sabe nada; ni siquiera nosotros mismos sabemos quién es el proveedor. Nos enteramos al momento en que adjudica directamente”, detalló el director de Gestión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, Carlos Romero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/110526-eficompras-foto-juan-guio-1jpg-49fbf797.jpeg Los artículos se muestran en la página con detalles generales de cada producto y con imágenes generadas con inteligencia artificial. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO.)

En una visita a Diario Libre junto a la analista funcional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la institución, Biannesa Infante, Romero indicó que, contrario al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SEPC), en el que las unidades de compra hacen un llamado y los proveedores participan, en Eficompras son los proveedores quienes comparten los productos que tienen disponibles en inventario, para que las instituciones elijan los que más les convengan.

Los artículos se encuentran estandarizados y se presentan con imágenes recreadas con inteligencia artificial, para resaltar sus cualidades por encima de su marca.

Romero compara la dinámica del portal con la lógica detrás de Amazon: “cuando tú vas a Amazon, tú tienes una multiplicidad de proveedores de diversos ítem; tú seleccionas esos ítem de compra, los cargas en un carrito y los adquieres más rápido, más preciso y más democrático”, aseguró.

Infante lo describe la plataforma como "el primer carrito que tenemos para las compras en República Dominicana".

"Estamos entrando en esa etapa de hacer Eficompras con las compras de menor cuantía, para luego continuar con otros tipos de modalidades más amplias", afirmó la analista.

La plataforma también permite segmentar los artículos por el tamaño de la empresa –lo que permite que una institución compre de manera directa a las mipymes– y por demarcación –lo que busca impactar más a los proveedores en el territorio y descentralizar las compras de Santo Domingo, donde actualmente están registrados el 87 % de los proveedores–.

Mayor control

Al ofrecer una mayor trazabilidad en cada proceso de contratación, Eficompras hará más complejo el que una entidad elija continuamente al mismo proveedor y, si esto llegara a ocurrir, el sistema se encuentra directamente enlazado al sistema de alertas reactiva y preventiva, que notifica a las autoridades ante cualquier transacción sospechosa.

De igual forma, prevendrá el fraccionamiento, una práctica en el que las instituciones públicas adquieren repetidamente el mismo producto en pequeñas cantidades para evitar superar el umbral de compra –cuyo tope este año es de 268,111.38 pesos– para eludir modalidades de contratación superiores, una acción contraria a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/bianessa-infante--carlos-romero-direccion-general-contrataciones-publicas-c3334f55.jpg Bianessa Infante y Carlos Romero visitaron la redacción de Diario Libre para detallar las ventajas y funcionalidades de la plataforma. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

“Podemos ver si una una unidad de compra está adquiriendo una laptop que cuesta 200,000 pesos y 10 o 20 días después viene a comprar otra laptop que cuesta lo mismo, que sobrepasa el umbral si tú los juntas”, puntualizó Romero.

Otras formas en las que Eficompras incrementa los controles sobre las compras directas sujetas al umbral son:

Bloqueando automáticamente la participación de dos proveedores con accionistas en común que ofrezcan el mismo producto

con que ofrezcan el Presentando a las unidades de compra un análisis rápido de debida diligencia sobre el proveedor antes de que este sea adjudicado verificando, por ejemplo, su cumplimiento ante la Dirección General de Impuestos Internos ( DGII ) y el Ministerio de Trabajo .

) y el . Eliminando la intermediación, al exigir que los proveedores tengan el inventario de los artículos disponibles y realicen entregas de dos a tres días, evitando que empresas sin stock disponible participen y luego compren el artículo que les ha sido requerido, lo que retrasa las entregas.

Digitalizar los procesos de contratación

Eficompras es la primera herramienta que busca digitalizar las compras públicas en la República Dominicana iniciando por la contratación directa sujeta al umbral, la modalidad de compra más frecuente y con menos controles si se le compara con otros procedimientos.

Históricamente, el 89.7 % de las transacciones realizadas a través del sistema electrónico de compras y contrataciones son de compras menores, de los cuales el 70 % son de compras por debajo del umbral. En términos de montos para la contratación, representan apenas el 10 %.

En este piloto participan las unidades de compra del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, mientras que por parte de los proveedores participan todas las micro, pequeñas y medianas empresas, habiéndose notificado a 983 proveedores para el proceso.

Eficompras está conectado al SEPC, por lo que tanto los proveedores como las unidades de compra ya inscritos al sistema electrónico de contratación pueden acceder al portal sin necesidad de nuevas credenciales.

Por el momento, la DGCP agota un proceso de capacitación, tanto con proveedores como con gobiernos locales y otras unidades de compra.

La meta de la institución es que, para el 18 de agosto, Eficompras se use de manera estandarizada para las 693 unidades de compras y por los más de 134,500 proveedores registrados, sustituyendo así el procedimiento presencial, a excepción de aquellas unidades de compra que aún no están digitalizadas.