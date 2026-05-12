Abinader llega a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas

Llegada del presidente Luis Abinader a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader llegó este martes a Panamá, donde participará como orador principal en el acto inaugural del Congreso Mundial de Zonas Francas y desarrollará una amplia agenda de reuniones orientadas a atraer inversiones extranjeras a la República Dominicana.

La ponencia de Abinader será este miércoles 12 en el acto inaugural del evento, que reúne a representantes de distintos países para debatir sobre innovación, comercio, logística e inversión en el contexto de las nuevas dinámicas globales.

El mandatario tendrá encuentros enfocados especialmente en sectores vinculados a logística, manufactura y zonas francas especializadas de productos y servicios.

Agenda oficial

La Presidencia dominicana informó que como parte de la agenda oficial, Abinader se reunirá con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, previo al acto inaugural del congreso.

En el encuentro con Mulino, el mandatario abordará temas de interés común para ambas naciones, así como oportunidades de cooperación e intercambio económico.

El jefe de Estado agotará una serie de reuniones con representantes del sector de zonas francas y logística internacional, incluyendo a Mohammed Al Zarooni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO); ejecutivos de DP World; el ministro de Industria y Comercio de Panamá, Julio Moltó, y Martín Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas (IFZA), una de las de mayor crecimiento en Dubái.

Firma de memorando de entendimiento

Durante su misión a Panamá, el mandatario tiene previsto realizar la firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas, que busca fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias en esta materia.

Abinader está acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.