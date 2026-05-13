Con una inversión superior a los 5 millones de dólares, Cortés Hermanos inauguró hoy una nueva planta de procesamiento de cacao en las instalaciones de su subsidiaria CH Alimentos Internacional, ubicada en la autopista Duarte, como parte de una estrategia para escalar su operación industrial y fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales.

Con esta ampliación, la compañía duplica su capacidad de tueste y procesamiento de cacao, pasando de 5,000 a 10,000 toneladas anuales, equivalente a cerca del 12 % de la producción nacional de cacao, aumentando así las posibilidades de incrementar el valor de las exportaciones nacionales de cacao y sus derivados.

"Este recinto, del cual hoy estamos inaugurando una nueva parte, se fundamenta en los valores de dedicación y excelencia que nos inculcaron mi abuelo Pedro Cortés Forteza, fundador de la empresa en 1929, y mi padre Ignacio", dijo Ignacio Cortés, presidente de la empresa.

"Estamos con esta nueva operación duplicando nuestra capacidad de producción junto con nuestra planta en la Máximo Gómez, y esto es una reafirmación de nuestra parte de lo que es nuestra admiración y compromiso con la República Dominicana", agregó.

Mejor agilidad operativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/13052026-cortes-hermanos-inauguran-nueva-planta-de-procesamiento-de-cacao-joliver-brito202605130008-4df6b0c4.jpg Eduardo Cortés, vicepresidente de Cortés Hermanos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Este crecimiento nos permite fortalecer la industrialización del cacao dominicano y mejorar nuestra agilidad operativa en mercados cada vez más exigentes. Estamos procesando más cacao dominicano y convirtiéndolo en materia prima para la industria de chocolate en República Dominicana, Europa y Estados Unidos", afirmó Eduardo Cortés, vicepresidente ejecutivo.

La nueva infraestructura incorpora tecnología orientada a optimizar procesos y elevar estándares de calidad, en conformidad con los requerimientos de la industria chocolatera internacional, fortaleciendo un portafolio diversificado que incluye productos de consumo masivo y materia prima para otras industrias.

De acuerdo con la explicación, el cacao es tostado a 114 grados centígrados, alcanzando el punto de equilibrio entre sabor y aroma, pasando luego por un tratamiento técnico a vapor para su esterilización, ajustándose a los estándares a nivel global.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/13052026-cortes-hermanos-inauguran-nueva-planta-de-procesamiento-de-cacao-joliver-brito202605130024-8a9d3cfa.jpg Vista de las nuevas maquinarias para el tueste del chocolate. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

La meta de Cortés Hermanos es seguir creciendo como el mayor representante de la industria del chocolate dominicano a nivel internacional.

Desde 1929, y por casi 100 años, Cortés Hermanos ha producido chocolate para el consumidor dominicano contando con un portafolio de productos que incluyen marcas icónicas como Chocolate Embajador, Chocolate Diplomático, Cocoa Sobrino, Crachi, Mas Mas y Cacaíto, entre otras.

Fases para la elaboración del chocolate

Pre-tostado: Facilita el descascarillado del grano de cacao. Descascarado: Se separa la cascarilla del grano y se rompe en trocitos (cacao nibs). La cáscara no se desperdicia, se utiliza como fertilizante y alimento para ganado. Tostado: Es la etapa más importante, aquí se esteriliza la materia prima con dos baños de agua estéril que se vaporiza. Molienda: Los nibs de cacao pasan por rodillos y cuchillas, formando un chocolate líquido y margo, llamado licor de cacao.