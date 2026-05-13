Las ventas de la industria cementera crecieron un 6 % en el primer trimestre del 2026

El consumo de cemento en la República Dominicana cerró el primer trimestre de 2026 con un volumen de ventas al mercado local que se ubicó en 1.5 millones de toneladas para un crecimiento de 6.0 %, de acuerdo con las cifras del Banco Central.

Este desempeño positivo se registra en un escenario internacional de alta incertidumbre, marcado por conflictos geopolíticos que podrían generar efectos indirectos sobre la economía.

"Para la industria cementera del país, este escenario demanda un monitoreo constante, dado que las presiones inflacionarias podrán incidir en los costos operativos y en la dinámica de ejecución de proyectos de construcción e infraestructura en el país", afirmó Jorge David Pérez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-103603-am-1a3211df.jpeg Fuente: Adocem.

Perspectivas y desafíos de la industria cementera en el primer trimestre

Las exportaciones de cemento registraron una caída de 6.6 % durante el acumulado del primer trimestre, superando las 300,000 toneladas.

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Si bien el mercado internacional continúa enfrentando desafíos, el sólido desempeño del consumo interno refleja la fortaleza estructural del sector cementero dominicano y su capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.

"Desde la industria mantenemos una perspectiva positiva para los próximos meses, apoyada en la continuidad de proyectos de infraestructura, el dinamismo de la construcción privada y las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado nacional. Esperamos que las medidas adoptadas por el gobierno protejan el crecimiento de la economía y del sector constructor," concluyó Pérez.

Si bien el mercado internacional continúa enfrentando desafíos, el sólido desempeño del consumo interno refleja la fortaleza estructural del sector cementero dominicano y su capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.

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