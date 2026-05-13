El Índice Mensual de Actividad Manufacturera baja en 6.7 en abril de 2026

Empleados en una industria dominicana. ( FOTO DE ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 54.0 hasta abril del 2026, disminuyendo en 6.7 con respecto al mes de marzo, cuando alcanzó 60.7. Sin embargo, el indicador se mantiene sobre el umbral de 50.0 correspondiendo a una mayor actividad en relación al mes anterior.

El IMAM está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. Estas diversas variables se mantuvieron sobre esta línea de 50.0.

El comportamiento en abril de 2026 es como sigue:

volumen de ventas 52.8

volumen de producción 54.6

empleo 53.0

inventario de materias primas 60.0

plazo entregas suplidores 52.0

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de marzo 2025 a marzo 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/cuadro--indice-mensual-de-actividad-manufacturera-ajustado-por-factor-estacional-abril-2025-abril-2026-1b5d29e7.jpg Cuadro -Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional abril 2025-abril 2026. (FUENTE: AIRD.)

Detalles sobre la composición y significado

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, mientras que, resultados menores a 50.0 indican una menor actividad en relación al mes anterior.