RD busca profundizar cambio en zonas francas con tecnología y semiconductores

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (centro), en Congreso Mundial de Zonas Francas. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la República Dominicana ha logrado diversificar su manufactura de zonas francas en la última década y media, pasando de los textiles a productos electrónicos y dispositivos médicos, las autoridades del sector buscan profundizar ese cambio, dirigiendo la manufactura hacia la tecnología y los semiconductores.

Así lo indicó ayer martes el titular de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, quien adelantó que la meta del Gobierno es que antes del 2028 se estén produciendo semiconductores en el país.

Sanz Lovatón precisó que, de un 50 % que representaban las empresas textiles hace alrededor de 15 años, actualmente son cerca de un 10 %.

Sin embargo, destacó el crecimiento registrado en la manufactura de dispositivos médicos y electrónicos, que tienen una participación de un 35 % y un 15 %, respectivamente, "lo que significa que hemos tenido éxito en la diversificación".

"Queremos promocionar la industria agrícola de la República Dominicana y sobre todo, queremos los semiconductores y la inteligencia artificial. Nosotros queremos que nuestras zonas francas abracen la tecnología de punta", declaró.

El funcionario habló en estos términos en el marco de la doceava edición del Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO, por sus siglas en inglés), celebrada en Panamá, evento en el que aprovechó para llamar a la región caribeña a trabajar unida para atraer tecnología hacia el sector.

"Hace 20 o 30 años la clave era el bajo costo, hoy es algo diferente. Creemos que el Caribe debe trabajar unido para traer tecnología a sus zonas francas porque eso implicará mejor capital, una fuerza laboral más capacitada, un mejor entorno y mayor valor añadido en nuestras exportaciones. Si el Caribe trabaja más unido, seremos un bloque de negociación más fuerte que podrá explotar sus virtudes", señaló.

Sin impacto

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes dominicano afirmó que, por el momento, los cambios en el comercio mundial (impulsados por la política arancelaria de los Estados Unidos), no han impactado al sector de las zonas francas del país.

"Nosotros no hemos recibido una sola notificación de un cierre de empresas por la situación actual. Y, muy por el contrario, estamos todo el tiempo recibiendo gente que quiere venir a invertir. De todos modos, sí es importante que entendamos que los nuevos cambios económicos del mundo después de la pandemia y con los cambios geopolíticos son una oportunidad para la República Dominicana", afirmó.

Congreso mundial El evento de la World FZO se celebra del 12 al 14 de mayo de 2026 en Panamá, bajo el lema "Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades". La actividad reunirá a más de 1,000 participantes, de más de 70 países, incluyendo jefes de Estado, más de 30 ministros, organismos multilaterales y líderes empresariales. La World FZO es la principal organización internacional de zonas francas y zonas económicas especiales.

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