República Dominicana presenta sus zonas francas como eje de competitividad global en foro internacional

Luis Abinader expone sobre la República Dominicana durante el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana presentó este miércoles el modelo dominicano de zonas francas como uno de los principales motores de transformación productiva y competitividad del país, durante su intervención en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá.

En un discurso centrado en la atracción de inversión extranjera y el posicionamiento estratégico del país en las cadenas globales de suministro, el mandatario afirmó que la República Dominicana "es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio".

El jefe de Estado sostuvo que el país ha logrado convertir sus zonas francas en un ecosistema de inversión que integra manufactura avanzada, servicios globales y economía digital, apoyado en estabilidad jurídica, infraestructura y capacidad logística.

Según destacó, las zonas francas dominicanas generan más de 200,000 empleos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales. Indicó, además, que el sector cuenta con más de 850 empresas instaladas en parques industriales distribuidos en todo el territorio nacional.

Sectores económicos en crecimiento

El mandatario señaló que sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística han permitido al país consolidarse como un actor relevante en el comercio internacional.

Durante su exposición, afirmó que la inversión extranjera directa acumulada en la última década supera los 35,000 millones de dólares y aseguró que en 2025 la República Dominicana ya registra más de 5,000 millones de dólares en captación de capitales.

También destacó el interés de grandes empresas tecnológicas como Google y NVIDIA, así como proyectos vinculados al desarrollo de un puerto espacial en Pedernales, iniciativas que —según dijo— reflejan una visión orientada hacia industrias de alto valor agregado.

Nearshoring y oportunidades de inversión

El presidente afirmó que el fenómeno del nearshoring ha reforzado la posición estratégica de la República Dominicana como plataforma exportadora para mercados de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe, gracias a acuerdos comerciales que ofrecen acceso preferencial a más de 1,200 millones de consumidores.

En ese contexto, sostuvo que el modelo de zonas francas dominicano ha evolucionado desde una manufactura básica hacia actividades vinculadas con innovación, transferencia tecnológica, inteligencia artificial, semiconductores e industria 4.0.

El gobernante atribuyó parte de ese desempeño al marco legal del sector, especialmente a la Ley 8-90 y sus reformas recientes, que —afirmó— ofrecen seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad a los inversionistas.

Asimismo, resaltó ventajas competitivas no fiscales, entre ellas la disponibilidad de talento humano especializado, procesos aduaneros simplificados, eficiencia operativa y coordinación entre el sector público y privado.

Al concluir su intervención, el mandatario invitó a empresarios e inversionistas internacionales a conocer el país y aseguró que la República Dominicana no solo compite por atraer inversión, sino también por "generar convicción" sobre sus oportunidades de crecimiento y estabilidad.

La World Free Zones Organization es la organización internacional de cooperación en materia de zonas económicas. Reúne zonas francas, zonas económicas especiales y parques industriales, junto a líderes de gobiernos, empresas y la sociedad civil, para moldear el futuro del comercio, la inversión y la innovación. Tiene 1,600 miembros de 140 países.

A través del intercambio de conocimiento, redes de colaboración, diálogo sobre políticas públicas y apoyo operativo, la organización procura que las zonas económicas se conviertan en catalizadores del crecimiento sostenible en todo el mundo.