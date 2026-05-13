RD y Organización Mundial de Zonas Francas promoverán inversiones en el sector

Detrás, a la izquierda, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; a la derecha, el presidente de la World Free Zones Organization, Mohammed Al Zarooni. Delante, a la izquierda, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; y a la derecha, el director de la WFZO, Matthew Stephenson. ( FUENTE EXTERNA )

El Estado dominicano y la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO, por sus siglas en inglés) suscribieron este miércoles un memorándum de entendimiento con el propósito de mejorar la cooperación en materia de promoción de ese sector y sus exportaciones y fortalecer sus relaciones institucionales.

El documento, firmado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y el director de la WFZO, Matthew Stephenson, busca también impulsar la facilitación de inversiones y fomento del comercio vinculados a las zonas francas.

Las partes se comprometieron a identificar y aprovechar los instrumentos disponibles para atraer y promover la inversión extranjera directa y a incrementar las relaciones económicas y comerciales entre las zonas francas alrededor del mundo para la prosperidad del comercio libre y seguro.

Sectores de inversión priorizados

Entre los sectores del citado régimen en los cuales se promoverá la inversión se encuentran los productos médicos y farmacéuticos, aparatos eléctricos y electrónicos, semiconductores, logística, confecciones y textiles, plásticos, energías renovables, minería, tecnologías de la información y comunicación y telecomunicaciones.

Otro de los entendimientos alcanzados fue el de comunicar e intercambiar conocimientos y experiencias, desarrollar negocios y establecer estándares para impulsar un ecosistema económico sostenible e inclusivo.

Sanz Lovatón y Stephenson rubricaron el memorándum en el marco de la versión número 12 del Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO, por sus siglas en inglés), que se celebra desde el pasado martes en la capital de Panamá.

Durante la firma estuvieron presentes el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de la WFZO, Mohammed Al Zarooni, quienes figuraron como testigo.