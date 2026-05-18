Lanzan convocatoria de la 6ta edición de Prácticas Prometedoras orientada a la sostenibilidad

La convocatoria está abierta desde el 14 de mayo al 26 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informaron este lunes que lanzaron la convocatoria de la sexta edición de Prácticas Prometedoras orientada a impulsar iniciativas de sostenibilidad.

De acuerdo con una nota de prensa de las instituciones a cargo del evento, la invitación está dirigida a empresas, gremios y organizaciones que deseen visibilizar proyectos innovadores alineados con la sostenibilidad como parte fundamental de su modelo de negocio.

En ese sentido, establecieron tres categorías de participación: una para micro y pequeñas empresas; otra para medianas y grandes empresas; y una tercera para asociaciones sin fines de lucro (ASFL/ONG).

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas a través del formulario en línea disponible en empresassosteniblesrd.org, donde deberán crear un perfil y cargar la documentación de soporte requerida desde el 14 de mayo de al 26 de junio de 2026.

Impacto y resultados de las iniciativas sostenibles

Practicas Comprometedoras está orientada a identificar, reconocer y visibilizar acciones que generan resultados tangibles y que promuevan impactos económicos, sociales y medioambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El proyecto dentro de la plataforma de Empresas Sostenibles es impulsado por el Conep y el PNUD, para promover la sostenibilidad empresarial.

A través de sus cinco ediciones, Prácticas Prometedoras ha resaltado 283 iniciativas sostenibles de 238 empresas y organizaciones, las cuales han movilizado una contribución acumulada que supera los 4,500 millones de dólares en inversiones alineadas a los ODS.

De acuerdo con las entidades, las iniciativas resaltadas muestran que es posible competir, innovar y crecer, al tiempo que se crean empleos dignos, se protege la biodiversidad, se impulsa la acción climática, la inclusión financiera y la igualdad de género.

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