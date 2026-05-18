×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Prácticas Prometedoras
Prácticas Prometedoras

Lanzan convocatoria de la 6ta edición de Prácticas Prometedoras orientada a la sostenibilidad

Es una iniciativa del CONEP y el PNUD dirigida a empresas que deseen visibilizar proyectos innovadores alineados con la sostenibilidad

    Expandir imagen
    Lanzan convocatoria de la 6ta edición de Prácticas Prometedoras orientada a la sostenibilidad
    La convocatoria está abierta desde el 14 de mayo al 26 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informaron este lunes que lanzaron la convocatoria de la sexta edición de Prácticas Prometedoras orientada a impulsar iniciativas de sostenibilidad.

    De acuerdo con una nota de prensa de las instituciones a cargo del evento, la invitación está dirigida a empresas, gremios y organizaciones que deseen visibilizar proyectos innovadores alineados con la sostenibilidad como parte fundamental de su modelo de negocio.

    • En ese sentido, establecieron tres categorías de participación: una para micro y pequeñas empresas; otra para medianas y grandes empresas; y una tercera para asociaciones sin fines de lucro (ASFL/ONG).

    Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas a través del formulario en línea disponible en empresassosteniblesrd.org, donde deberán crear un perfil y cargar la documentación de soporte requerida desde el 14 de mayo de al 26 de junio de 2026.

    RELACIONADAS

    Impacto y resultados de las iniciativas sostenibles

    Practicas Comprometedoras está orientada a identificar, reconocer y visibilizar acciones que generan resultados tangibles y que promuevan impactos económicos, sociales y medioambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

    • El proyecto dentro de la plataforma de Empresas Sostenibles es impulsado por el Conep y el PNUD, para promover la sostenibilidad empresarial.

    A través de sus cinco ediciones, Prácticas Prometedoras ha resaltado 283 iniciativas sostenibles de 238 empresas y organizaciones, las cuales han movilizado una contribución acumulada que supera los 4,500 millones de dólares en inversiones alineadas a los ODS. 

    De acuerdo con las entidades, las iniciativas resaltadas muestran que es posible competir, innovar y crecer, al tiempo que se crean empleos dignos, se protege la biodiversidad, se impulsa la acción climática, la inclusión financiera y la igualdad de género.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.